В Пермском крае поэтапно возобновят плановые приемы в поликлиниках

17:45 | 15.06.2020

Сегодня, 15 июня, на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае Оксана Мелехова, министр здравоохранения, доложила о поэтапном снятии ограничений в оказании медицинской помощи в условиях эпидемического распространения COVID-19.



«C 10 июня в поликлиниках возобновлена выдача медицинских справок для абитуриентов и консультативная помощь узких специалистов, в том числе стоматологических поликлиник. С 15 июня будет возобновлено оказание высокотехнологичной помощи и плановая госпитализация детей. С 22 июня медучреждения региона начнут проводить профилактические осмотры детей до года, обязательные предварительные медицинские осмотры абитуриентов и обследование детей перед госпитализацией. С 1 июля возобновят работу в обычном режиме молочные кухни и будет восстановлена выездная работа донорской службы», – пояснила Оксана Борисовна.



Отдельно Оксана Мелехова уточнила, что профосмотры для трудоустройства, для предоставления справок в социальные службы и для получения водительского удостоверения разрешены и сейчас. С 22 июня открывается плановая стоматологическая помощь. При этом длительность всех приемов будет увеличена вдвое, чтобы медперсонал успел обработать кабинет после пациента. Приниматься будут только посетители в средствах индивидуальной защиты (в масках и перчатках).



Главный санитарный врач Пермского края подчеркнул, что медики могут работать в поликлинике, не совмещая эту работу с работой в стационаре.



Глава региона Дмитрий Махонин обозначил, что сейчас необходимо готовить медучреждения, чтобы все меры безопасности соблюдались. Ответственность за появление очагов несут главврачи медучреждений.



Возобновление плановых приемов разрешено при жестком соблюдении противоэпидемических мероприятий. Посещение поликлиники возможно по предварительной записи по телефону или по средствам электронной записи с временным интервалом между пациентами не менее 15 минут. На входе в медицинское учреждение необходимо прохождение медицинского поста с обязательной термометрией и осмотром на наличие признаков ОРВИ. При ожидании приема необходимо соблюдать социальную дистанцию между пациентами не менее 1,5 метра. Предусмотрено также усиление дезинфекционного режима, в том числе дезинфекция после каждого пациента, с использованием средств индивидуальной защиты по COVID-19 для медицинских работников и использование масок пациентами.

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