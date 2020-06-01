Глава Прикамья Дмитрий Махонин предложил жителям региона подписать Манифест общественного согласия

16:16 | 15.06.2020

В течение двух недель будут приниматься предложения по корректировке документа. Обсуждения пройдут на общественных и отраслевых площадках.



Сегодня, 15 июня, глава Пермского края Дмитрий Махонин презентовал представителям профсоюзных, политических, социально ориентированных, творческих, гуманитарных и других организаций и движений Манифест об общественном согласии и совместных действиях. Он заявил о необходимости консолидации усилий всех конструктивных сил региона, «кто стремится внести свой вклад в развитие региона, для кого Пермский край – родная земля, кто связывает с ним свое настоящее и будущее, думает о том, как будут жить наши дети».



«Сейчас важно планировать на десятилетия вперед. Для этого необходимо консолидировать усилия. Основная наша задача – создать условия, чтобы жители Пермского края жили в благополучном и процветающем регионе, гордились своей историей и уверенно смотрели в будущее. Общественное согласие – это фундамент развития Пермского края и залог общественно-социальной стабильности. Главная опора в этом вопросе – консолидация участников всех процессов: политических партий, социальных и общественных объединений, органов местного самоуправления. Поэтому к участию приглашаются все, – обозначил Дмитрий Махонин. – Основная проблема, которая существовала всегда, – это оторванность государственной власти от общественных институтов, от населения. Я как руководитель региона гарантирую, что мы концептуально поменяем подходы общения. Необходимо, чтобы был открытый диалог между обществом, объединениями, партиями и чиновниками. Это касается и руководителей местного самоуправления. Мы должны понимать, что у нас задача не собраться и поговорить, а достичь конкретных целей».



Глава региона пригласил к подписанию Манифеста депутатов Законодательного собрания Пермского края и органов местного самоуправления, Общественную палату Пермского края, политические партии, профсоюзы, другие общественные объединения и некоммерческие организации, религиозные объединения, коллективы предприятий и организаций любых форм собственности, для того, чтобы, действуя в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации, ставить общие интересы выше групповых, партийных, корпоративных и отраслевых, вместе идти к общим целям. Дмитрий Махонин обозначил, что к обсуждению Манифеста приглашаются все его участники, важно, чтобы документ учитывал интересы всех групп населения Прикамья.



Руководитель Общественной палаты Пермского края (ОППК) Дмитрий Красильников отметил, что на площадке ОППК обязательно будут организованы обсуждения документа. «Очень надеюсь, что коллеги поддержат подписание этого документа. Но главное даже не в этом, а в том, что мы готовы организовать на своей базе площадки для общественного обсуждения основных идей Манифеста, создать экспертные группы по различным направлениям жизнедеятельности общества: по экономике, инфраструктуре, социальному развитию, пространственному развитию Пермского края», – заявил Дмитрий Красильников.



Настоящий Манифест заключается сроком на 2 года. Присоединиться к Манифесту можно в течение всего срока его действия. Жители Пермского края могут присоединиться к исполнению Манифеста через портал «Управляем вместе» с 16 июня. Они могут не только поддержать его своим голосом, но и предложить инициативы, которые позволят достичь целей Манифеста. Организации Прикамья могут отправить свои предложения на электронный адрес правительства: obladm@permkrai.ru. Предложения будут переданы в Центр развития будущего для проработки и дальнейшей реализации.



Участники Манифеста заинтересованы согласованно действовать для победы над коронавирусом и ускорения выхода из самоизоляции, для ликвидации последствий пандемии для экономики края, повышения благосостояния жителей региона, создания



условий для полноценного развития и формирования личности, а также для роста экономического, промышленного, научного, образовательного и культурного потенциала Пермского края.



Готовность подписать Манифест выразили Законодательное собрание, Общественная палата, Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Пермская торгово-промышленная палата, «Деловая Россия», «Единая Россия», Региональное отделение общероссийского общественного движения «Народный Фронт» За Россию» (молодежное направление), студенческие отряды Пермского края.



Командир студенческих отрядов Пермского края Алексей Блюмин, комментируя представленный документ, согласился, что объединение послужит развитию региона и сделает Пермский край более привлекательным для молодежи.



По словам председателя Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Романа Водянова, на встрече находились люди, которые болеют за развитие края. «Идея объединить всех (политические партии, журналистов, жителей, депутатов) для достижения общей цели – это своевременно. Коронавирус показал, что, объединившись, у нас получается сделать больше, чем по отдельности. Сейчас перед нами стоят более сложные задачи – по восстановлению после пандемии», – считает представитель бизнес-объединения.

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