В Перми на некоторых маршрутах добавлены рейсы и увеличено количество транспортных средств

15:55 | 15.06.2020

С 15 июня по просьбам пассажиров скорректировано расписание некоторых маршрутов. В связи с возросшим пассажиропотоком увеличено количество транспорта на ряде трамвайных и автобусных маршрутов.



Департамент транспорта администрации Перми ведет постоянный мониторинг пассажиропотока и при необходимости вносит корректировки в расписание движения. Учитывается и обратная связь от жителей. Так, по просьбам пассажиров пересмотрено расписание автобусов №11 и №45, а также скорректирована начальная остановка автобуса №21. Напомним, эти автобусы приступили к работе по новым правилам с 1 июня в рамках второго этапа изменений маршрутной сети.



На автобусном маршруте №11 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» в будние дни добавлен первый рейс в утреннее время от микрорайона Садовый. На автобусном маршруте №45 «микрорайон Крохалева – улица Мильчакова» в будние дни добавлены первые рейсы в утреннее время от остановочных пунктов «улица Мильчакова» и «микрорайон Крохалева». На автобусном маршруте №21 «ДК им. Пушкина – улица Академика Веденеева» начало и окончание работы маршрута осуществляется от остановочного пункта «микрорайон Энергетик».



В связи с возросшим пассажиропотоком увеличено количество транспортных средств на некоторых автобусных и трамвайных маршрутах. На трамвайных маршрутах №4 «станция «Пермь-2» – микрорайон Висим» и №7 «станция «Пермь-2» – ОАО «Вагоноремонтный завод» увеличено количество транспортных средств до того объема, который был до введения режима самоизоляции. Напомним, что трамвайный маршрут №7 временно следует по маршруту «станция «Пермь-2» – микрорайон Висим» в связи с ремонтом улицы Крупской.



Также маршрутное такси №11т «микрорайон Краснова – Комсомольская площадь» вернется к режиму работы, который действовал до введения режима самоизоляции. На автобусных маршрутах №1 «микрорайон Садовый – станция «Пермь-2», №18 «Пермский военный институт – площадь Дружбы», №26 «микрорайон Центральная Усадьба – площадь Дружбы», №58 «микрорайон Васильевка – микрорайон Вышка-1», №59 «микрорайон Юбилейный – Ипподром», №67 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» и №68 «станция «Пермь-2» – микрорайон Садовый» увеличено количество транспортных средств.

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