Пострадавшие от COVID-19 бизнес и НКО Прикамья освобождены от налогов за второй квартал 2020 года

15:15 | 15.06.2020

Предприниматели и некоммерческие организации (НКО) Прикамья, пострадавшие от распространения новой коронавирусной инфекции в регионе, освобождаются от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 года, сообщает пресс-служба УФНС России по Пермскому краю.



По данным региональной налоговой службы, для малого и среднего бизнеса и НКО отменены налог на прибыль организаций в части авансовых платежей, налоги по упрощенной системе налогообложения, единый налог на вмененный доход, водный налог, торговый сбор, акцизы и налог на добычу полезных ископаемых, а также налог по патентной системе налогообложения. От налога на доходы физических лиц также освобождены ИП края. Кроме того, для аграриев региона отменен единый сельскохозяйственный налог в части авансового платежа за все первое полугодие 2020 года.



Дополнительно также за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года будет предоставлено освобождение от уплаты налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов – для объектов, которые используются в работе, а также налога на имущество физлиц при использовании недвижимости в предпринимательской деятельности.



При этом размер страховых взносов для компаний и некоммерческих организаций за апрель, май и июнь 2020 года составляет 0%.



Как уточняют в УФНС России по Пермскому краю, для удобства налогоплательщиков реализован специальный сервис, https://service.nalog.ru/covid4/. На сайте предприниматели могут самостоятельно проверить, освобождаются ли они от уплаты налогов и страховых взносов. Для этого достаточно ввести ИНН и выбрать применяемую налогоплательщиком систему налогообложения.



Напомним, мера поддержки для занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности индивидуальных предпринимателей и организаций реализуется по инициативе президента России Владимира Путина в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ.

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