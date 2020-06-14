Частные детские сады в Перми получат субсидию на создание мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

14:56 | 15.06.2020

В рамках реализации нацпроекта «Демография» из федерального бюджета будет выделено 11 млн рублей. Условием получения субсидии является установление размера родительской платы не выше, чем в муниципальных дошкольных учреждениях.



Средства будут распределяться между дошкольными организациями в соответствии с рейтингом потребности услуг дошкольного образования в микрорайонах города. Комплектовать такие частные детские сады будет департамент образования администрации Перми. Порядок предоставления субсидии в настоящее время утвержден администрацией города.



Так, до 22 июня идет прием заявок от частных дошкольных организаций, претендующих на получение субсидии. Правом получения субсидии обладают зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц учреждения или индивидуальные предприниматели, не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам. В рамках финансирования частный детский сад обеспечит условия для пребывания детей – закупит мебель, дидактические материалы и игры, оборудует пищеблоки и прогулочные участки. Результатом этой работы для предпринимателя станет получение лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного образования. Дополнительную информацию можно получить в городском департаменте образования по телефону: 212-94-63.



Отметим, городские власти в рамках проекта «Пермские ясли» активно поддерживают развитие негосударственного сектора, а также альтернативных форм предоставления услуг дошкольного образования. Сегодня лицензию на осуществление образовательной деятельности имеют 69 частных дошкольных организаций. Наличие лицензии гарантирует родителю строгое соблюдение частными детскими садами санитарных норм и требований противопожарной безопасности. Кроме того, с прошлого года в городе открылись 6 семейных дошкольных групп – это структурное подразделение детского сада по месту проживания семьи. Они могут создаваться в квартире, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям.



В рамках нацпроекта «Демография» из федерального и краевого бюджетов выделяется серьезное софинансирование и на строительство муниципальных детских садов. В этом году дошкольные учреждения возводят на улицах Желябова и Плеханова в Дзержинском районе, а также на улице Евгения Пермяка в Мотовилихе и улице Байкальской в Кировском районе. Благодаря этому в муниципальной сети детских садов появится более 1000 новых мест.

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