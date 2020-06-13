Еще в трех территориях Прикамья выздоровели все жители, заболевшие коронавирусом

15:55 | 14.06.2020

По данным Роспотребнадзора на 14 июня в Верещагино, Большесосновском районе и Березовском округе от коронавирусной инфекции оправились все заболевшие жители.



Ранее все заболевшие жители выздоровели в Юрлинском, Юсьвинском, Оханском, Еловском округах. При этом в министерстве здравоохранения Прикамья подчеркивают, что выздоровление инфицированных пациентов не означает, что жители территорий могут пренебрегать масочным режимом и режимом самоизоляции. «В территориях, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, необходимо строго соблюдать меры безопасности, в том числе социальную дистанцию, до тех пор, пока ситуация в регионе не стабилизируется», - подчеркивают эпидемиологи.

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