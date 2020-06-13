 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

15:55 | 14.06.2020

Еще в трех территориях Прикамья выздоровели все жители, заболевшие коронавирусом

По данным Роспотребнадзора на 14 июня в Верещагино, Большесосновском районе и Березовском округе от коронавирусной инфекции оправились все заболевшие жители.

Ранее все заболевшие жители выздоровели в Юрлинском, Юсьвинском, Оханском, Еловском округах. При этом в министерстве здравоохранения Прикамья подчеркивают, что выздоровление инфицированных пациентов не означает, что жители территорий могут пренебрегать масочным режимом и режимом самоизоляции. «В территориях, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, необходимо строго соблюдать меры безопасности, в том числе социальную дистанцию, до тех пор, пока ситуация в регионе не стабилизируется», - подчеркивают эпидемиологи.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:41 | 14.06.2020
В Екатеринбурге пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей

16:15 | 14.06.2020
Свердловчан ждёт тёплое и облачное начало недели

16:11 | 14.06.2020
В Свердловской области обсуждается возврат жёстких карантинных ограничений

15:55 | 14.06.2020
Еще в трех территориях Прикамья выздоровели все жители, заболевшие коронавирусом

15:40 | 14.06.2020
В Пермском крае подтверждено еще 107 случаев коронавируса

15:27 | 14.06.2020
В Свердловской области провели свыше 400 тысяч тестов на COVID-19

14:54 | 14.06.2020
В Нижнем Тагиле закроют движение трамваев по проспекту Мира

14:07 | 14.06.2020
В Краснотурьинской колонии сшили тысячи халатов и респираторов

13:30 | 14.06.2020
На Среднем Урале может находиться без вести пропавший парень

13:06 | 14.06.2020
В России ещё 8 835 человек заболели COVID-19

12:56 | 14.06.2020
На Среднем Урале от коронавируса спасли за сутки 123 человека

12:51 | 14.06.2020
В Екатеринбурге COVID-19 обнаружен ещё у 200 человек

12:47 | 14.06.2020
В Свердловской области ещё 254 человека заразились коронавирусом

11:58 | 14.06.2020
Основатель Среднеуральского женского монастыря скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции

11:42 | 14.06.2020
«Пермская сетевая компания» выполнила 25% «опрессовок» теплосетей в Перми

11:04 | 14.06.2020
Парад Победы в Екатеринбурге пройдёт без ветеранов

10:55 | 14.06.2020
В лобовом столкновении на Урале погиб водитель Lada

10:14 | 14.06.2020
Жителя Екатеринбурга обвиняют в применении насилия к младенцу

10:01 | 14.06.2020
Уральский кандидат в космонавты проходит тренировки в невесомости

09:46 | 14.06.2020
В Екатеринбурге в ДТП с ВАЗ сгорел Mercedes

13.06.2020

21:39 | 13.06.2020
Губернатор Свердловской области разрешил жителям красить волосы

21:15 | 13.06.2020
Министр здравоохранения РФ подчеркнул важность ношения масок

20:37 | 13.06.2020
Уралец попросил губернатора ввести «сухой закон» в Свердловской области

20:31 | 13.06.2020
В Нижнем Тагиле 24 спасателя тушат вагоны

20:28 | 13.06.2020
В Свердловской области на коронавирус обследовались более 370 тысяч человек

20:10 | 13.06.2020
Пивные магазины в Екатеринбурге продолжают нарушать Указ губернатора: полиция проводит проверку

комментариев: 1

20:07 | 13.06.2020
Губернатор Свердловской области заявил, что летние лагеря «обязательно откроются»

19:56 | 13.06.2020
В Екатеринбурге на улице Ползунова восстановят асфальт и газон

19:06 | 13.06.2020
Бытовая ссора в Екатеринбурге переросла в перестрелку

18:45 | 13.06.2020
Опубликована статистика умерших с коронавирусом, не озвученная свердловскими властями

16:22 | 13.06.2020
Власти Екатеринбурга потратят 611 миллионов рублей на новые автобусы

14:55 | 13.06.2020
В Свердловской области нависла угроза над голосованием по поправкам в Конституцию

комментариев: 1

14:45 | 13.06.2020
Из-за коронавируса жительница Екатеринбурга родила во Вьетнаме

14:22 | 13.06.2020
В Ивдельскую колонию неизвестные пытались подбросить технику для осужденных

13:17 | 13.06.2020
У детской поликлиники в Екатеринбурге найден труп женщины

13:07 | 13.06.2020
Скончались еще два свердловчанина с коронавирусом

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 