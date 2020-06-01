В Перми будет реорганизовано движение вокруг будущего ТЦ «Лента» в Мотовилихинском районе

16:06 | 11.06.2020

В связи с ремонтными работами будет временно ограничено движение транспорта по улицам Патриса Лумумбы, Революции, Крупской и бульвару Гагарина. Новый торговый центр будет размещаться в здании бывшей «Пермской ярмарки» по адресу: бульвар Гагарина, 65. Окончание работ запланировано на октябрь 2020 года.



Здание бывшей Пермской ярмарки было выкуплено несколько лет назад. Открытие крупного торгового центра значительно повлияет на транспортную нагрузку этой территории, поэтому городские и краевые власти настояли на том, чтобы ритейлер провел реорганизацию улично-дорожной сети в районе будущего торгового центра.



По заказу ТЦ «Лента» на подъеме улицы Революции и примыкании ее к бульвару Гагарина будет организована еще одна полоса движения – оно станет четырехполосным. Кроме того, появится дополнительная полоса движения вдоль здания на бульваре Гагарина, 65. Будет проведен капитальный ремонт улицы Патриса Лумумбы от улицы Крупской до бульвара Гагарина с организацией дополнительной полосы перед бульваром Гагарина. Также будет проведен ремонт пешеходной части улицы Крупской от улицы Макаренко до улицы Патриса Лумумбы – здесь появятся новые тротуары, установят скамейки и организуют велодорожку.



Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, в связи с этим будет временно ограничено движение транспорта по улицам Патриса Лумумбы, Революции, Крупской и бульвару Гагарина.



С 11 июля по 23 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Патриса Лумумбы от бульвара Гагарина до улицы Крупской. Будет организовано одностороннее движение по улице Патриса Лумумбы от улицы Крупской до бульвара Гагарина.



С 18 июля по 8 августа временно ограничат движение транспорта по улице Революции на участке от моста через реку Егошиху до бульвара Гагарина.



С 25 июля по 23 августа будет временно ограничено движение транспорта по бульвару Гагарина на участке от улицы Патриса Лумумбы до улицы Макаренко.



Работы будет выполнять ООО «ТехДорГрупп». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать и заранее выбирать маршрут следования.

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