Краевые власти помогли еще 20 пермским туристам вернуться домой

14:26 | 11.06.2020

Утром 11 июня в Пермь доставлены 20 наших земляков, прибывших из ОАЭ.



По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина в Пермь из Екатеринбурга доставлены 20 наших земляков, прилетевших в аэропорт Кольцово сегодня ночью из Дубая. Ранее пермяки обратились к главе региона в соцсетях с просьбой помочь вернуться домой.



Граждане благополучно прибыли в Пермь, и теперь им предстоит обязательная двухнедельная обсервация в одном из лечебных учреждений города. У всех взяты тесты на COVID-19.



Напомним, вывоз пермяков из аэропортов прилета организован с соблюдением всех требований безопасности, автобусы оборудуются средствами защиты для водителя. Пассажиры получают продуктовые наборы в дорогу. В группе сопровождения обязательно находится представитель министерства территориальной безопасности Пермского края.



В ближайших планах краевых властей сегодня вечером направить в Казань микроавтобус за туристами, зарегистрированными на рейсе из Бангкока.



Отметим, что с начала пандемии власти региона организовали доставку в Пермь 359 туристов, оказавшихся за рубежом в период введения ограничений на авиаперелеты. Помимо этого, оказывается помощь по возвращению домой вахтовиков.

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