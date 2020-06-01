В Прикамье корпус краевой детской больницы перепрофилирован для оказания медпомощи детям с COVID-19

14:21 | 11.06.2020

В конце мая соматический корпус Пермской краевой детской клинической больницы перепрофилирован для оказания медпомощи детям края с новой коронавирусной инфекцией, внебольничными пневмониями, ОРВИ. Круглосуточный стационар развернут на 126 коек. На данный момент в отделении находится 17 юных пациентов. В корпусе кроме стандартных палат есть палаты интенсивной терапии и операционная.



Сегодня там работают 26 специалистов: три врача и 23 медицинские сестры. При необходимости к оказанию медпомощи привлекаются специалисты других профилей, ресурсы лечебно-диагностических служб краевой детской больницы.



Отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи КДКБ транспортирует детей с COVID-19 и «группу риска», проводит телемедицинские консультации и ведет мониторинг пневмоний и коронавирусной инфекции у детского населения всего Пермского края, при наличии медицинских показаний обеспечивает эвакуацию в перепрофилированный корпус КДКБ.



«В короткие сроки мы организовали оказание медпомощи детям, инфицированным COVID-19. Корпус переоборудован силами персонала больницы, волонтеров-медиков при поддержке краевых властей, отвечает самым высоким стандартам оказания медпомощи таким пациентам и требованиям безопасности. Мы полностью готовы к приему детского населения с COVID-19 и подозрением на коронавирусную инфекцию», – отметила Екатерина Троицкая, заместитель главного врача по педиатрии Пермской краевой детской клинической больницы.



Дети с коронавирусом также проходят лечение в отделениях Пермской краевой инфекционной больницы и в краевой больнице им. Вагнера Е.А. (Березники). Корпус краевой детской больницы стал 18 медучреждением, перепрофилированным для лечения пациентов с коронавирусом.

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