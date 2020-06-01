Пермь: новости дня
13:34 | 11.06.2020
Новая поликлиника в Индустриальном районе Перми откроет свои двери уже этой осенью
Завершилось строительство детской поликлиники на 350 посещений в смену в Индустриальном районе Перми. Открытие состоится после поставки современного оборудования и лицензирования объекта. Глава региона Дмитрий Махонин поручил минздраву завершить все необходимые процедуры до 1 сентября, чтобы дети получали качественную медицинскую помощь в лучших условиях.
«Сейчас уже часть оборудования смонтирована. Я надеюсь, что главный врач, Наталья Константиновна, 1 сентября сюда заедет и будет руководить своим коллективом, а детишки будут приходить в новые, светлые кабинеты», – отметил Дмитрий Махонин. Глава региона обозначил, что ключевой задачей краевых властей сейчас является сокращение сроков введения в эксплуатацию новых социальных объектов, в том числе новых поликлиник, ФАПов: «Мы должны поменять подход к культуре стройки. Нужно, чтобы строительство здания и закупка необходимого оборудования шли одновременно. Это позволило бы нам не терять время на закупке и установке оборудования, а значит, жители смогли бы в среднем на полгода быстрее пойти в новую поликлинику».
Новое здание поликлиники очень ждут семьи с детьми всего Индустриального района. Она разгрузит действующие отделения. Всего в районе проживает 37 тыс. ребят, 18 тыс. из них будут обслуживаться в новом здании. Здесь же ребята со всего района смогут получить хирургическую, ортопедическую, неотложную медицинскую помощь, прийти на прием к инфекционисту, пройти функциональную диагностику и сделать рентген.
Мама четырехлетней Милены Екатерина поделилась первыми впечатлениями: «Когда приходишь в поликлинику, в первую очередь обращаешь внимание на отношение медперсонала и на обстановку в целом. Здесь много пространства, хороший ремонт, всё светлое – приятно тут находиться. Надеюсь, что остальным жителям Индустриального района тоже всё понравится, будут довольны качеством оказанных услуг, и врачам будет комфортно тут работать».
Директор по строительству «Дельтастрой» (подрядчик) Александр Чабыкин рассказал, что строительство медицинских объектов всегда имеет отличительные особенности: «Это более сложное строительство, если сравнивать, например, с многоквартирной застройкой, с жилыми домами. Там, по сути дела, конвейер: один этаж делаешь, потом надо продублировать на количество этажей, и всё. Здесь каждый этаж индивидуален, много особенностей, связанных с технологией, медицинскими требованиями, требованиями СанПиНа, поэтому в целом эти объекты строятся дольше и более интересны, требуют к себе повышенного внимания от строителей. В больницах обычно дверные проемы шире, больше лифтов. В данном случае мы переносили главный вход – изначально он выходил на гаражи, что было нелогичным».
В этом году планируется построить еще две детские поликлиники в Перми, сельские врачебные амбулатории в Майкоре, Гамово, Савино – всего шесть объектов здравоохранения за год. До 2024 года под эгидой краевых властей предполагается реализовать 30 строительных проектов в сфере здравоохранения. Это и поликлиники, и ФАПы, это крупные стройки высокого уровня, онкологические диспансеры.
Поликлиника в Индустриальном районе построена по типовому проекту, аналогичный объект строится в Свердловском районе, он будет сдан в сентябре. Детская поликлиника на 200 посещений в смену будет сдана до конца года в Орджоникидзевском районе.
Объект строился под контролем министерства строительства Пермского края. Техническим заказчиком выступало Управление капитального строительства. По заключению Инспекции Госстройнадзора, трехэтажное здание с подвалом площадью 5,172 тыс. кв. м соответствует всем строительным нормам и требованиям.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:28 | 11.06.2020
В Екатеринбурге в пруду рядом с правительственными дачами утонул мужчина
16:06 | 11.06.2020
В Перми будет реорганизовано движение вокруг будущего ТЦ «Лента» в Мотовилихинском районе
15:54 | 11.06.2020
Из-за коронавируса в бюджет Пермского края внесли изменения
15:47 | 11.06.2020
В Прикамье утверждены ограничения продажи алкоголя в жилых домах
15:43 | 11.06.2020
Заместителя свердловского мэра отпустили из СИЗО
15:41 | 11.06.2020
Выборы губернатора Пермского края состоятся 13 сентября
15:18 | 11.06.2020
В Свердловской области изменен график работы Почты России
14:40 | 11.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области вновь поднялся выше порога отмены ограничений
14:26 | 11.06.2020
Краевые власти помогли еще 20 пермским туристам вернуться домой
14:26 | 11.06.2020
Свердловчанину грозит уголовка за подделку коньяка «Hennessy» на 34 миллиона рублей
14:21 | 11.06.2020
В Прикамье корпус краевой детской больницы перепрофилирован для оказания медпомощи детям с COVID-19
14:11 | 11.06.2020
В Екатеринбурге начались репетиции воздушной техники перед Парадом
14:06 | 11.06.2020
На Среднем Урале водитель дал взятку полицейскому, чтобы его не наказали за нарушение «ковидного» указа губернатора
13:40 | 11.06.2020
Выпускники детских школ искусств Екатеринбурга представят онлайн-концерт в День России
13:34 | 11.06.2020
Новая поликлиника в Индустриальном районе Перми откроет свои двери уже этой осенью
13:24 | 11.06.2020
Глава Перми Дмитрий Самойлов поздравил пермяков с Днем города
13:18 | 11.06.2020
В Екатеринбурге холодная вода затопила Латвийскую
12:57 | 11.06.2020
В России коронавирусом больны полмиллиона людей
12:55 | 11.06.2020
В Пермском крае расширен список детей-сирот, которые могут получить сертификат на покупку жилья
12:46 | 11.06.2020
На Среднем Урале вылечились от COVID-19 ещё 148 человек
12:46 | 11.06.2020
Почти половина новых заболевших коронавирусом в Прикамье младше 45 лет
12:40 | 11.06.2020
Нелегальные перевозчики на воде подвергают риску жизни прикамцев
12:38 | 11.06.2020
В Прикамье зафиксировано 74 случая коронавируса
12:38 | 11.06.2020
Число заражённых коронавирусом в Свердловской области превысило 8500
12:24 | 11.06.2020
В выходные в Перми похолодает
12:13 | 11.06.2020
Несанкционированная свалка в черте Екатеринбурга разрастается на глазах у райадминистрации
11:58 | 11.06.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заболели ещё 190 человек
11:38 | 11.06.2020
На Урале на схиигумена Сергия подали в суд за распространение фейков
11:22 | 11.06.2020
Жителя Екатеринбурга обвиняют в убийстве знакомого и поджоге квартиры
10:58 | 11.06.2020
Свердловчане увидят сближение Луны, Марса и Нептуна
10:47 | 11.06.2020
В РЭК Свердловской области сменится руководитель
10:42 | 11.06.2020
В Екатеринбург прибыли россияне из Дубая