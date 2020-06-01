Новая поликлиника в Индустриальном районе Перми откроет свои двери уже этой осенью

13:34 | 11.06.2020

В краевой столице построена детская поликлиника на 350 посещений в смену.



Завершилось строительство детской поликлиники на 350 посещений в смену в Индустриальном районе Перми. Открытие состоится после поставки современного оборудования и лицензирования объекта. Глава региона Дмитрий Махонин поручил минздраву завершить все необходимые процедуры до 1 сентября, чтобы дети получали качественную медицинскую помощь в лучших условиях.



«Сейчас уже часть оборудования смонтирована. Я надеюсь, что главный врач, Наталья Константиновна, 1 сентября сюда заедет и будет руководить своим коллективом, а детишки будут приходить в новые, светлые кабинеты», – отметил Дмитрий Махонин. Глава региона обозначил, что ключевой задачей краевых властей сейчас является сокращение сроков введения в эксплуатацию новых социальных объектов, в том числе новых поликлиник, ФАПов: «Мы должны поменять подход к культуре стройки. Нужно, чтобы строительство здания и закупка необходимого оборудования шли одновременно. Это позволило бы нам не терять время на закупке и установке оборудования, а значит, жители смогли бы в среднем на полгода быстрее пойти в новую поликлинику».



Новое здание поликлиники очень ждут семьи с детьми всего Индустриального района. Она разгрузит действующие отделения. Всего в районе проживает 37 тыс. ребят, 18 тыс. из них будут обслуживаться в новом здании. Здесь же ребята со всего района смогут получить хирургическую, ортопедическую, неотложную медицинскую помощь, прийти на прием к инфекционисту, пройти функциональную диагностику и сделать рентген.

Мама четырехлетней Милены Екатерина поделилась первыми впечатлениями: «Когда приходишь в поликлинику, в первую очередь обращаешь внимание на отношение медперсонала и на обстановку в целом. Здесь много пространства, хороший ремонт, всё светлое – приятно тут находиться. Надеюсь, что остальным жителям Индустриального района тоже всё понравится, будут довольны качеством оказанных услуг, и врачам будет комфортно тут работать».



Директор по строительству «Дельтастрой» (подрядчик) Александр Чабыкин рассказал, что строительство медицинских объектов всегда имеет отличительные особенности: «Это более сложное строительство, если сравнивать, например, с многоквартирной застройкой, с жилыми домами. Там, по сути дела, конвейер: один этаж делаешь, потом надо продублировать на количество этажей, и всё. Здесь каждый этаж индивидуален, много особенностей, связанных с технологией, медицинскими требованиями, требованиями СанПиНа, поэтому в целом эти объекты строятся дольше и более интересны, требуют к себе повышенного внимания от строителей. В больницах обычно дверные проемы шире, больше лифтов. В данном случае мы переносили главный вход – изначально он выходил на гаражи, что было нелогичным».



В этом году планируется построить еще две детские поликлиники в Перми, сельские врачебные амбулатории в Майкоре, Гамово, Савино – всего шесть объектов здравоохранения за год. До 2024 года под эгидой краевых властей предполагается реализовать 30 строительных проектов в сфере здравоохранения. Это и поликлиники, и ФАПы, это крупные стройки высокого уровня, онкологические диспансеры.



Поликлиника в Индустриальном районе построена по типовому проекту, аналогичный объект строится в Свердловском районе, он будет сдан в сентябре. Детская поликлиника на 200 посещений в смену будет сдана до конца года в Орджоникидзевском районе.



Объект строился под контролем министерства строительства Пермского края. Техническим заказчиком выступало Управление капитального строительства. По заключению Инспекции Госстройнадзора, трехэтажное здание с подвалом площадью 5,172 тыс. кв. м соответствует всем строительным нормам и требованиям.

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