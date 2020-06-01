Пермь: новости дня
12:55 | 11.06.2020
В Пермском крае расширен список детей-сирот, которые могут получить сертификат на покупку жилья
В Пермском крае внесены изменения в порядок предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, старше 23 лет. Так, право на жилищный сертификат имеют не только те, кто уже трудоустроен, но и студенты очной формы обучения. Соответствующие изменения приняты на заседании правительства Пермского края.
Также выплату смогут получить лица, состоящие в браке с человеком, официально трудоустроенным.
За такой поддержкой уже обратились около 80 человек, 70 человек уже получили положительные решения и начинают подбор жилья. Остальные заканчивают сбор документов, социальные службы помогают им на всех этапах. Прием заявок продолжается. В общей сложности в 2020 году планируется приобрести 776 жилых помещений и выдать детям-сиротам 95 жилищных сертификатов.
Напомним, в этом году дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, старше 23 лет получили право на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата. Соответствующее постановление в апреле приняло правительство Пермского края.
Размер социальной выплаты одинаков для всех территорий Прикамья и составляет 1 млн 83 тыс. руб.
Перечень документов, необходимых для получения сертификата, дополнен справкой с места учебы, копией свидетельства о заключении брака и справкой с места работы супруга.
Чтобы подать заявку на сертификат, нужно обратиться в территориальное управление министерства соцразвития Пермского края по месту жительства. Заявление и прилагаемые документы можно направить почтовым письмом или электронной почтой. Контакты размещены на сайте министерства: http://minsoc.permkrai.ru/ministerstvo/territorialnye-upravleniya/.
Проконсультироваться можно в министерстве соцразвития по телефону 8 (342) 240-46-70, а также по электронной почте avdubrovin@social.permkrai.ru.
С начала года в Пермском крае обеспечено жильем 140 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целом до конца года жильем должен быть обеспечен 831 человек из этой категории.
По данным министерства строительства Пермского края, в 2019 году для обеспечения жильем детей-сирот было приобретено 798 жилых помещений, выделено финансирование порядка 1 млрд руб., в т.ч. более 152 млн руб. из федерального бюджета.
Реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот в территориях региона органами местного самоуправления идет по двум направлениям – покупка жилья на вторичном и первичном рынках (у застройщиков).
© «Вечерние ведомости»
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