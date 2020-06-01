Почти половина новых заболевших коронавирусом в Прикамье младше 45 лет

12:46 | 11.06.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 74 новых случая заражения COVID-19: 42 человека проходят лечение в больницах, 32 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2434. Ежесуточный прирост больных составил 3,1% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.



«Сегодняшнюю ситуацию в Пермском крае можно оценить как стабильную. Несмотря на высокие риски заражения, министерство здравоохранения Прикамья держит руку на пульсе и всегда вводит различные меры, которые позволяют своевременно ликвидировать возможные очаги заражения. Нам всем очень хотелось бы перейти на второй этап снятия самоизоляции, и чтобы начала работу летняя оздоровительная кампания. Впереди праздники: день города Перми и день России, поэтому мы напоминаем, что провести их рекомендуется только с близкими членами семьи. Сегодняшняя эпидситуация во многом зависит от нашего с вами поведения: соблюдайте социальную дистанцию 1,5-2 метра, используйте средства индивидуальной защиты и соблюдайте общие правила гигиены. Дальнейшее развитие ситуации зависит только от нас», - сказала профессор, доктор медицинских наук, зав. кафедрой эпидемиологии в ФДПО ФГБОУ ВО «Пермский государственный университет имени академика Е.А. Вагнера» Ирина Фельдблюм.



Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,33 (на 10 июня - 1,28). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.



Из 74 новых инфицированных - 29 мужчин, 36 женщин, 9 детей (7 мальчиков и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 26 человек, 35 человек в возрасте 45-65, 4 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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