Нелегальные перевозчики на воде подвергают риску жизни прикамцев

12:40 | 11.06.2020

6 июня в Перми и Пермском районе на реках Чусовой и Сылве был проведен совместный рейд министерства транспорта Пермского края, ГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю и Пермского линейного отдела МВД России на транспорте по соблюдению судовладельцами маломерных судов правил эксплуатации и плавания.



Особое внимание государственные инспектора ГИМС уделяли наличию спасательных средств (обязательное наличие спасательных жилетов на каждом из участников движения), соблюдению допустимого количества людей на борту (пассажировместимости) и проверке судоводительских и регистрационных документов.



По итогам рейда государственными инспекторами ГИМС были выявлены три нарушения в части наличия спасательных средств при перевозке пассажиров по маршруту Новые Ляды - Плотниково. Составлены административные дела.



Во время рейда также был привлечен к административной ответственности судоводитель за отсутствие технического осмотра судна. Согласно статье 11.8. «Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления», судовладельцу был выписан штраф -5 тыс. руб. (размер штрафа по ч. 1 ст. 11.8 составляет от 5 000 до 10 000 руб.). Срок прохождения технического осмотра для маломерных судов - один раз в пять лет.



Во время проведения рейда обозначилась и еще одна проблема. Официальные перевозчики, осуществляющие рейсы Старые Ляды – Куликово – Старые Ляды и Сылва – Троица – Сылва поднимают вопрос незаконного предпринимательства в сфере перевозок водным транспортом владельцами маломерных судов, не зарегистрированными в речном регистре России (РРР).



Все случаи перевозок пассажиров нелегальными перевозчиками усугубляются тем, что риску подвергаются жизнь и здоровье пассажиров.



Министерство транспорта Пермского края и ГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю продолжат проводить плановые рейды, способствующие пресечению незаконной деятельности по перевозке пассажиров водным транспортом.

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