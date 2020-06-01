Пермь: новости дня
16:37 | 10.06.2020
Дмитрий Махонин поручил сократить количество документов для получения помощи предпринимателями Прикамья
«Эта проблема есть. Самое главное – диалог. Мы обязаны прислушиваться к проблематикам, которые существуют у предпринимательского сообщества. Я прошу коллег из созданного Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства и министра экономического развития Максима Колесникова разобраться и доложить, какие сложности существуют, а самое главное – принять все необходимые меры, чтобы эти сложности решить. Уверен, что мы сможем упростить процесс получения помощи для малого и среднего бизнеса», – заявил Дмитрий Махонин.
Напомним, Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства было создано по инициативе главы региона и займется внедрением мер поддержки МСП и реализацией национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Пермском крае.
«Мы проведем стресс-тест документации, которая требуется для получения разных видов поддержки, сформулируем предложение по улучшению процедур. Если это федеральные требования – тут мы можем выйти с инициативой об изменениях на федеральный уровень. Процесс не быстрый, но реальный. Если часть документации, которую просят от предпринимателя, касается исключительно регионального уровня, то здесь можем искать варианты по упрощению. В первую очередь рассмотрим возможность сократить пакет документов для получения субсидий, а также льготных займов от краевой микрофинансовой организации – «Антикризисный» и «Зарплатный», – комментирует руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края Екатерина Макаренко.
Ранее для получения льготных займов от Микрофинансовой организации Пермского края были отменены ограничения по ОКВЭДам по пострадавшим отраслям экономики. Теперь такой заем может получить любой предприниматель региона.
Форум «Пермский бизнес-климат: пути развития в новых реалиях» организован центром «Мой бизнес» при поддержке правительства Пермского края. 10 июня на онлайн-площадке встретились представители органов власти, пермского бизнеса и федеральные эксперты.
Напомним, правительством Прикамья в дополнение к федеральным принято три пакета краевых мер поддержки. Они включают в себя механизмы налогового и финансового стимулирования бизнеса, меры по сохранению занятости организациям из пострадавших отраслей. В Пермском крае функционирует интерактивный Навигатор по мерам поддержки индивидуальных предпринимателей и бизнеса. Сервис разработан в помощь самозанятым, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
© «Вечерние ведомости»
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