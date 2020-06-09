В Перми после снятия ограничительных мер начнут работать консультационные пункты по вопросам ЖКХ

13:00 | 10.06.2020

Такие пункты появятся в каждом районе. Жители смогут получить бесплатную консультацию о том, как создать совет многоквартирного дома и «наладить отношения» с управляющей организацией, а также узнать о последних изменениях в законодательстве. С 11 июня начнет работать «горячая линия» для консультаций.



Проект реализуется департаментом ЖКХ администрации Перми совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки и развития урбанистики «Городская среда». Цель деятельности информационно-консультационных пунктов – формирование эффективного и ответственного собственника – заказчика жилищных и коммунальных услуг, защита его законных прав и интересов в сфере управления многоквартирными домами.



Консультационные центры будут работать во всех районах Перми на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров. На месте можно будет не только получить консультацию по интересующему вопросу, но и ознакомиться со специализированной литературой и методическими материалами. Кроме того, организаторы будут регулярно проводить образовательные семинары с участием представителей экспертного сообщества НП «ЖКХ Контроль», правоохранительных структур, ресурсоснабжающих организаций, администраций районов.



С 11 июня начнет работать телефон «горячей линии» НП «ЖКХ Контроль»: 259-11-59, по которому можно получить консультацию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также записаться на индивидуальный прием в информационно-консультационный пункт. Прием ведут юристы в сфере ЖКХ с соблюдением всех мер индивидуальной защиты. Телефон работы горячей линии с 08:00 до 20:00.

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