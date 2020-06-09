Пермь: новости дня
12:47 | 10.06.2020
В Прикамье в «ковидных» медотделениях установили электронные платформы для измерения температуры
В перепрофилированные отделения медучреждений Прикамья, где лечат больных коронавирусом, поставлены терминалы для измерения температуры Promobot Thermocontrol. На сегодня такие платформы установлены во всех 17 перепрофилированных отделениях Прикамья.
Для предотвращения заноса новой коронавирусной инфекции в перепрофилированные отделения осуществляются «входные фильтры» с проведением контроля температуры тела сотрудника и обязательным уточнением состояния здоровья. Терминал исключает контакт человека с человеком и позволяет сократить возможность воздушно-капельной и контактной передачи коронавирусной инфекции.
Promobot Thermocontrol проводит термометрию за 5-8 секунд, автоматически регистрирует результаты измерения и сразу передает данные о повышенной температуре на монитор ответственного работника больницы, который организует необходимые меры безопасности.
«Данные автоматически сохраняются на компьютере ответственного сотрудника, что позволяет в любой момент проверить информацию о самочувствии сотрудников, работающих в «грязной зоне», – рассказали в краевом министерстве здравоохранения.
Ранее власти региона заключили контракт с пермской компанией ООО «Промобот» на поставку 17 таких терминалов в лечебные учреждения Прикамья. Цена контракта составила 3,7 млн руб. Кроме того, в апреле «Промобот» уже установил терминалы для бесконтактного измерения температуры на вокзале Пермь II и пермском автовокзале.
Напомним, с учетом региональных особенностей, отделения для оказания медицинской помощи больным с COVID-19 развернуты в 17 медицинских организациях: в краевой столице – 10 учреждений, в крупных населенных пунктах – 7 (в Осе, Краснокамске, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Лысьве и Кудымкаре). Всего в настоящее время для больных COVID-19 подготовлено 2112 коек.
© «Вечерние ведомости»
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