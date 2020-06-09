В Пермском крае за сутки подтверждено 93 случая COVID-19

12:43 | 10.06.2020

На 10 июня за сутки в Прикамье выявлено 93 случая коронавируса, общее количество достигло 2360.



За сутки выписаны из больниц 57 выздоровевших, всего в крае излечились от COVID-19 1368 человек.



В России за сутки зафиксировано 8404 случая коронавирусной инфекции, из них 1195 – в Москве. Всего с начала пандемии в стране выявлено 493 657 случаев.

© «Вечерние ведомости»