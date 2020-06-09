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10:14 | 10.06.2020

Суд привлек к субсидиарной ответственности руководителей УК «ТеплоВодоМер» из Чайковского

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» и конкурсный управляющий доказали в Арбитражном суде Пермского края обоснованность привлечения к субсидиарной ответственности руководителей ООО «УК «ТеплоВодоМер» (г. Чайковский). Управлявшие компанией в различные периоды Роман Рвачев, Татьяна Рвачева, Игорь Жданов, Алексей Гудков и бухгалтер компании Ирина Мерзлякова обязаны компенсировать задолженность в размере 71,8 млн рублей. Средства могут быть взысканы как с самих бывших руководителей управляющей компании, так и с их родственников.
Применение субсидиарной ответственности к руководителям УК-должников за тепло стало возможно после внесения изменений в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Используя вступившие в силу поправки, «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае начал массово привлекать к субсидиарной ответственности руководителей коммунальных компаний-неплательщиков, в том числе руководителей ТСЖ.
Ранее к субсидиарной ответственности уже были привлечены другие экс-руководители УК: Александр Морозов, Владимир Кулешов, Георгий Москотин, Алексей Черенев, Сергей Комиссаров и Анна Хаджиева. В суде был доказан факт причинения этими лицами ущерба теплоснабжающим организациям в размере 446 млн рублей. В настоящее время готовятся аналогичные иски к руководителям других недобросовестных организаций, а также главным бухгалтерам, которые ранее уходили от ответственности за противоправные действия.
«Представители Пермского филиала будут добиваться погашения исполнительных листов, выданных судом, обратив взыскание на их личное имущество, где бы оно ни находилось. Недобросовестные руководители УК и ТСЖ должны понять, что наказание за их мошеннические действия неотвратимо, все выведенные средства будут обязательно взысканы, и их противозаконная деятельность лишена экономического смысла», — подчеркивает Алексей Комаров, и. о. директора Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

© «Вечерние ведомости»

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