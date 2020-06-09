Отделение пермской клинической больницы закрыто на карантин по коронавирусу

22:31 | 9.06.2020

Сегодня, 9 июня, в пермской городской клинической больнице №4 закрыто на обсервацию отделение сестринского ухода в терапии. Вчера вечером у одного сотрудника отделения был выявлен COVID-19. Болезнь протекает без симптомов, поэтому медработник сейчас находится на изоляции дома.



По данному случаю выявления заболевания у сотрудника больницы сейчас проводятся эпидемиологические расследования. Определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию, они находятся под наблюдением медицинских работников.



Напомним, с начала пандемии COVID-19 в Пермском крае выявлено 2267 случаев заболевания, из них 279 – медики.

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