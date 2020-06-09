 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

22:31 | 9.06.2020

Отделение пермской клинической больницы закрыто на карантин по коронавирусу

Сегодня, 9 июня, в пермской городской клинической больнице №4 закрыто на обсервацию отделение сестринского ухода в терапии. Вчера вечером у одного сотрудника отделения был выявлен COVID-19. Болезнь протекает без симптомов, поэтому медработник сейчас находится на изоляции дома.

По данному случаю выявления заболевания у сотрудника больницы сейчас проводятся эпидемиологические расследования. Определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию, они находятся под наблюдением медицинских работников.

Напомним, с начала пандемии COVID-19 в Пермском крае выявлено 2267 случаев заболевания, из них 279 – медики.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
09.06.2020

22:31 | 9.06.2020
Отделение пермской клинической больницы закрыто на карантин по коронавирусу

19:59 | 9.06.2020
Житель Североуральска украл детскую коляску, чтобы возить в ней металлолом

19:24 | 9.06.2020
В Верхней Пышме свердловчанина приговорили к 4 месяцам лишения свободы за управление автомобилем в нетрезвом виде

19:02 | 9.06.2020
Полицейские нашли пропавшую в Екатеринбурге 16-летнюю девушку

18:36 | 9.06.2020
Губернатор Свердловской области рассказал о работе организаций, занимающихся с детьми в период ослабления особого режима

18:26 | 9.06.2020
В Екатеринбурге разыскивают девочку, пропавшую неделю назад

18:18 | 9.06.2020
Скоро в Свердловской области заработают фитнес-центры

18:10 | 9.06.2020
В Свердловской области расширят применение КТ-диангостики

17:48 | 9.06.2020
В Екатеринбурге пройдет вторая репетиция парада Победы

17:48 | 9.06.2020
Сборная России по баскетболу проведет в Перми отборочный матч Кубка Европы 2021

17:43 | 9.06.2020
Накануне Дня города в администрации Перми вручили премии в сфере культуры и искусства

17:16 | 9.06.2020
Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в продаже наркотиков на дому

17:12 | 9.06.2020
Дмитрий Махонин договорился с «Транснефтью» о достройке трассы Пермь – Екатеринбург

17:07 | 9.06.2020
Найдена пропавшая в Прикамье девочка

16:46 | 9.06.2020
Полиция Екатеринбурга проверила бывших заключенных на соблюдение соответствующих ограничений

16:21 | 9.06.2020
В Березовском разыскивают роллера, обвиняемого в смерти ребенка войны

комментариев: 1

16:03 | 9.06.2020
В Екатеринбурге в ДТП пострадала местная жительница

15:52 | 9.06.2020
Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области вышла на плато

15:24 | 9.06.2020
Губернатор Свердловской области поздравил с юбилеем Андрея Козицына

15:08 | 9.06.2020
В Ирбите мужчина обвиняется в убийстве сожительницы

14:40 | 9.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области составляет 0,82 балла

14:27 | 9.06.2020
На восстановление разрушенных паводком дорог Прикамья направят почти 50 млн рублей

14:11 | 9.06.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге побил новый антирекорд

13:52 | 9.06.2020
На Среднем Урале может находиться пропавший житель Тюменской области

13:33 | 9.06.2020
В Перми пройдет прямая линия по вопросам организации занятости детей в летний период

13:29 | 9.06.2020
Свердловский предприниматель обвиняется в незаконном использовании чужого товарного знака

13:17 | 9.06.2020
В Перми на маршруты вышло 212 новых автобусов

12:56 | 9.06.2020
В РФ зафиксировано 8595 новых случаев заболевания коронавирусом

12:51 | 9.06.2020
В Екатеринбурге ещё 175 человек заболели COVID-19

12:47 | 9.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,12

12:44 | 9.06.2020
В Свердловской области от коронавируса вылечились ещё 222 человека

12:43 | 9.06.2020
Пермские ученые придумали, как защитить зубы от разрушения

12:40 | 9.06.2020
Пермским родителям напоминают об изменении пакета документов для получения сертификата на летний отдых

12:39 | 9.06.2020
В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего подростка

12:39 | 9.06.2020
В Прикамье выявлено 65 случаев коронавирусной инфекции

12:37 | 9.06.2020
На Среднем Урале скончались 46 пациентов COVID-19

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 