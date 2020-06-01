Пермь: новости дня
17:48 | 9.06.2020
Сборная России по баскетболу проведет в Перми отборочный матч Кубка Европы 2021
«Пермский край на протяжении четырех лет становится домом для сборной России по баскетболу. У нас национальная команда проводит важнейшие отборочные матчи на международные турниры и одерживает победы. Конечно, огромный вклад в успех вносят болельщики, которые оказывают российской сборной неимоверную поддержку. Выражаю благодарность руководству РФБ за то, что в очередной раз Пермь станет баскетбольной столицей страны», рассказал заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков.
Напомним, 23 февраля 2020 года на паркете УДС «Молот» сборная России провела первый домашний матч нового отборочного цикла. Тогда команда Сергея Базаревича со счетом 77:67 обыграла сборную Северной Македонии.
В связи с пандемией коронавируса международная федерация баскетбола объявила о переносе мужского чемпионата Европы с 2021 на 2022 год. Новые даты проведения – с 1 по 18 сентября 2022 года. 41-й чемпионат Европы среди мужских сборных пройдет в Праге (Чехия), Тбилиси (Грузия), Милане (Италия), Кельне и Берлине (оба - Германия). В квалификации участвуют 32 сборные, а игры пройдут в три «окна»: в феврале и ноябре 2020 года, а также в феврале 2021-го. В каждом из них сборная России проведет по два матча: первый в гостях, второй дома. Соперниками россиян по группе B, помимо Северной Македонии и Италии, станет сборная Эстонии. В финальный турнир из каждой группы выходят по три команды, гарантированно включая хозяев.
Ранее, в отборе на Кубок мира-2019 главная команда страны дважды принимала соперников в Перми и дважды выиграла, включая решающий поединок за попадание в Китай против сборной Финляндии.
© «Вечерние ведомости»
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