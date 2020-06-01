Накануне Дня города в администрации Перми вручили премии в сфере культуры и искусства

17:43 | 9.06.2020

Вручение премий в сфере культуры и искусства – традиционное событие в череде праздничных мероприятий, посвященных Дню города. В этом году премия вручается в 20-й раз.



9 июня дипломы о присуждении премии получили 7 представителей ведущих пермских театров, учебных заведений, творческих объединений.



- Я благодарю вас за успехи в творчестве и поздравляю с теми высокими наградами, которые вы заслужили. На протяжении практически 300 лет в городе сохраняется гармоничный баланс промышленности и культуры, искусства. Этот баланс всегда обеспечивал процветание Перми. В основе развития города, формирования его актуальной повестки стоят замечательные таланты, - обратился к лауреатам глава Перми Дмитрий Самойлов.



Так, премию имени русского антрепренера Сергея Дягилева за лучшую актерскую работу в жанре хореографии получил артист Пермского театра оперы и балета им. Чайковского, ведущий мастер сцены, исполняющий сольные партии, Кирилл Макурин за исполнение партии подполковника Вершинина в балете «Зимние грезы».



Премию имени Народной артистки СССР Лидии Мосоловой за лучшую актерскую работу в жанре драматического искусства присудили артисту Пермского театра юного зрителя Евгению Замахаеву за исполнение ролей Ёжика в спектакле «Сказки про Ёжика в тумане» и Педро Пули в спектакле «Капитаны песка». Артист активно занят как в детском и подростковом, так и в вечернем репертуаре театра. Спектакль «Сказки про Ежика в тумане» был признан лучшим детским спектаклем на пермском краевом фестивале «Волшебная кулиса», а журналисты назвали спектакль «идеальным спектаклем для семейного просмотра».



Премия имени русского композитора и музыканта Александра Немтина за исполнительское мастерство или создание лучшего произведения в жанре музыкального искусства присуждена преподавателю Пермского государственного института культуры Никите Широкову за создание старинной Сюиты «EX ANIMO» для органа в 4-х частях. Никита Владимирович активно участвует в многочисленных конкурсах и фестивалях международного, российского и краевого уровней.



Премию имени русского поэта и критика Алексея Мерзлякова за лучшее произведение художественной литературы получил преподаватель театральных дисциплин высшей квалификационной категории Пермского краевого колледжа искусства и культуры Александр Югов за создание пьесы «Разговор на равных».



Премии имени Заслуженного художника Российской Федерации Ивана Борисова за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства удостоена преподаватель специальных дисциплин художественного училища Ольга Пешкова за создание художественного проекта «Анималистка». Ольга Александровна – постоянный участник городских, региональных и всероссийских выставок.



Премии имени Заслуженного артиста Российской Федерации, режиссера Георгия Буркова за лучшую режиссерскую работу в театре, кинематографии и на телевидении удостоена руководитель театра-студии «КОД» пермского Дворца детского (юношеского) творчества Марина Оленева за постановку спектакля «Летели качели». Марина Андреевна – основатель и художественный руководитель камерного театра «Новая драма». Театр пользуется постоянным вниманием зрителей, хорошо известен в России, многократный участник различных российских и международных фестивалей: «Театральная весна», «Волшебная кулиса», «Маска плюс», «Дебаркадер» и других.



Премии имени исследователя и просветителя культуры Пермского края Николая Серебренникова за вклад в культурно-просветительскую деятельность удостоена художественный руководитель и дирижер оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии Галина Токарева за сохранение музыкальных традиций и вклад в развитие русской народной музыки. Галина Викторовна активно участвует в многочисленных конкурсах и фестивалях международного, российского и краевого уровня. Ею написано более 80 инструментовок для оркестра русских народных инструментов, каждый сезон она готовит с оркестром до 10 премьерных программ. Под ее руководством состоялись концерты оркестра с ведущими солистами России.

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