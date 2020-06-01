Пермь: новости дня
17:12 | 9.06.2020
Дмитрий Махонин договорился с «Транснефтью» о достройке трассы Пермь – Екатеринбург
Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с представителями Росавтодора, ПАО «Транснефть», ФКУ «УралУпрАвтодор» по вопросу завершения реконструкции дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург на участке от Лобаново до Кояново.
По словам Дмитрия Махонина, это позволит закончить крупный инфраструктурный проект, трассу, которая соединит Пермский край со Свердловской областью. При этом, обозначил глава Прикамья, важно, что завершение работ должно пройти в полном взаимопонимании и взаимной ответственности: Росавтодора, ПАО «Транснефть», ФКУ «УралУпрАвтодор» и краевых властей.
«Сейчас жители и гости региона не могут полноценно пользоваться трассой, потому что один участок не доделан, автомобили и общественный транспорт с трех полос перестраиваются в одну и объезжают имеющиеся ограждения. Я сам там иногда проезжаю, эта «змейка» вокруг нефтепровода – небезопасный участок», – отметил Дмитрий Махонин.
Павел Ревель-Муроз, вице-президент ПАО «Транснефть», обозначил позицию: компания готова перенести нефтепровод при поддержке федеральных властей. Сейчас компания корректирует проектно-сметную документацию на переустройство нефтепровода, после чего направит документы на госэкспертизу.
Как доложил Александр Бедусенко, начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «УралУпрАвтодор»), по итогам изменения проекта «УралУпрАвтодор» направит в Росавтодор сумму затрат, на которую увеличится стоимость проекта. Дополнительные средства будут выделены из федерального бюджета. Ориентировочные сроки начала переноса нефтепровода – середина следующего года.
Напомним, общая стоимость реконструкции трассы Пермь – Екатеринбург составляет 3,6 млрд руб. Из них 225,8 млн было направлено в 2019 году, еще 250,7 млн руб. планируется направить нынче. Большую часть затрат предполагается произвести в 2021 и 2022 годах. Согласно контракту о реконструкции автодороги Р-242 «Пермь – Екатеринбург», все технические работы на трассе должны быть завершены до 20 октября 2022 года.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:24 | 9.06.2020
В Верхней Пышме свердловчанина приговорили к 4 месяцам лишения свободы за управление автомобилем в нетрезвом виде
19:02 | 9.06.2020
Полицейские нашли пропавшую в Екатеринбурге 16-летнюю девушку
18:36 | 9.06.2020
Губернатор Свердловской области рассказал о работе организаций, занимающихся с детьми в период ослабления особого режима
18:26 | 9.06.2020
В Екатеринбурге разыскивают девочку, пропавшую неделю назад
18:18 | 9.06.2020
Скоро в Свердловской области заработают фитнес-центры
18:10 | 9.06.2020
В Свердловской области расширят применение КТ-диангостики
17:48 | 9.06.2020
В Екатеринбурге пройдет вторая репетиция парада Победы
17:43 | 9.06.2020
Накануне Дня города в администрации Перми вручили премии в сфере культуры и искусства
17:12 | 9.06.2020
Дмитрий Махонин договорился с «Транснефтью» о достройке трассы Пермь – Екатеринбург
17:07 | 9.06.2020
Найдена пропавшая в Прикамье девочка
16:46 | 9.06.2020
Полиция Екатеринбурга проверила бывших заключенных на соблюдение соответствующих ограничений
16:21 | 9.06.2020
В Березовском разыскивают роллера, обвиняемого в смерти ребенка войны
16:03 | 9.06.2020
В Екатеринбурге в ДТП пострадала местная жительница
15:52 | 9.06.2020
Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области вышла на плато
15:24 | 9.06.2020
Губернатор Свердловской области поздравил с юбилеем Андрея Козицына
15:08 | 9.06.2020
В Ирбите мужчина обвиняется в убийстве сожительницы
14:40 | 9.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области составляет 0,82 балла
14:11 | 9.06.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге побил новый антирекорд
13:52 | 9.06.2020
На Среднем Урале может находиться пропавший житель Тюменской области
13:33 | 9.06.2020
В Перми пройдет прямая линия по вопросам организации занятости детей в летний период
13:29 | 9.06.2020
Свердловский предприниматель обвиняется в незаконном использовании чужого товарного знака
13:17 | 9.06.2020
В Перми на маршруты вышло 212 новых автобусов
12:56 | 9.06.2020
В РФ зафиксировано 8595 новых случаев заболевания коронавирусом
12:51 | 9.06.2020
В Екатеринбурге ещё 175 человек заболели COVID-19
12:47 | 9.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,12
12:44 | 9.06.2020
В Свердловской области от коронавируса вылечились ещё 222 человека
12:43 | 9.06.2020
Пермские ученые придумали, как защитить зубы от разрушения
12:40 | 9.06.2020
Пермским родителям напоминают об изменении пакета документов для получения сертификата на летний отдых
12:39 | 9.06.2020
В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего подростка
12:39 | 9.06.2020
В Прикамье выявлено 65 случаев коронавирусной инфекции
12:37 | 9.06.2020
На Среднем Урале скончались 46 пациентов COVID-19
12:36 | 9.06.2020
В Свердловской области ещё 242 человека заразились коронавирусом