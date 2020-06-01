Найдена пропавшая в Прикамье девочка

17:07 | 9.06.2020

Напомним, накануне вечером двухлетняя девочка гуляла во дворе частного дома в поселке Лемзер и пропала.



Днем 9 июня волонтеры нашли ребенка в лесу. Девочку отправили в больницу.



СУ СКР по Пермскому краю продолжает расследование уголовного дела.

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