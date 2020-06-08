На восстановление разрушенных паводком дорог Прикамья направят почти 50 млн рублей

14:27 | 9.06.2020

Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание с главами пострадавших от паводка территорий Прикамья. В общей сложности на ремонт дорог требуется почти 50 млн рублей.



«Все профильные министры и курирующие их зампреды готовы оказывать поддержку. Задача территорий – активно формировать потребности, чтобы мы помогали их решать на местах, чтобы жители скорей вернулись к обычной жизни, были обеспечены всем необходимым», - отметил Дмитрий Махонин и поставил задачу минтрансу совместно с муниципалитетами ускорить ремонт поврежденных участков дорог.



Министр транспорта Пермского края Николай Уханов доложил, что во время паводка пострадали отдельные участки трех региональных дорог: «Соликамск – Красновишерск», «Губдор – Чердынь» и «Чертеж – Тюлькино – Вильва», а также муниципальные дороги в пяти территориях.



На региональной трассе «Соликамск – Красновишерск» уже 15 мая поврежденные участки были восстановлены. Там требовалось укрепить насыпь. Трассу «Чертеж – Тюлькино – Вильва» в рамках договора по содержанию в настоящее время ремонтирует подрядная организация «Химспецстрой». К 14 июня все ремонтные работы планируется завершить. Дороге «Губдор – Чердынь» требуется более серьезный ремонт, ориентировочная стоимость которого составляет около 9 млн руб. Ремонтно-монтажные работы планируется закончить здесь в августе.



Помимо региональных дорог, паводковые воды нанесли ущерб муниципальным – в Гайнском, Красновишерском, Соликамском, Нытвенском округах и Пермском муниципальном районе. Как пояснил Николай Уханов, в этих территориях частично было размыто дорожное полотно, откосы насыпи, наблюдаются просадки дорог, разрушены тротуары и барьерные ограждения, засыпаны водопропускные устройства.



Больше всех дорог – восемь – пострадало в Гайнском муниципальном округе, поэтому сюда в первую очередь была направлена специальная комиссия минтранса Пермского края для оказания помощи местным властям. Специалисты обследовали поврежденные объекты, составили сметные расчеты на восстановительные работы. По предварительным данным, на устранение последствий паводка в этой территории потребуется 15-20 млн руб.



Остальные поврежденные дороги в муниципалитетах края комиссия минтранса и специалисты Управления автомобильных дорог и транспорта обследуют до 11 июня. По предварительным оценкам, на восстановление дорожной инфраструктуры муниципалитетов, пострадавших от паводка, потребуется около 40,2 млн руб.



Глава региона Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос привлечения на ремонт дорог средств из лимитов дорожного фонда 2021 года, либо из резервного фонда правительства Пермского края. В августе пострадавшие от паводка участки дорог Прикамья планируется полностью восстановить.



Напомним, в этом году из-за обильного таяния снега в северной и горно-восточной части Пермского края наблюдался рекордный паводок, по сравнению с предыдущими годами. В результате резкого подъема уровня воды в реках Кама, Усьва, Яйва, Лытва, Весляна и Колва были подтоплены территории 12 муниципальных образований. Режим ЧС вводился в Гайнском МО (подтопление жилых домов в нескольких поселках) и Соликамском ГО (подтопление жилых домов в п. Тюлькино).

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