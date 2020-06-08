В Перми пройдет прямая линия по вопросам организации занятости детей в летний период

13:33 | 9.06.2020

10 июня с 11:00 до 12:00 в call-центре города Перми пройдет прямая телефонная линия с участием городских властей и прокуратуры по вопросам организации занятости детей во время каникул.



В прямой линии примут участие специалисты департамента образования, департамента социальной политики, департамента культуры и молодежной политики, комитета по физической культуре и спорту администрации Перми, помощник прокурора города Перми.



Задать свои вопросы можно 10 июня с 11:00 до 12:00 по телефону: 2-059-059.

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