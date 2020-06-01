«ЭнергосбыТ Плюс» поясняет порядок начисления платежей за тепловую энергию

18:57 | 8.06.2020

Пермские филиалы «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс», а также ООО «Пермская сетевая компания» поясняют порядок оплаты за тепло в мае по домам без общедомовых счетчиков. Начисления у данных клиентов ведутся по нормативу с октября по май включительно, при этом платеж за сентябрь им не выставляется.



Таким образом, платежи распределяются равномерно в течение восьми месяцев. Сумма оплаты не зависит от того, была ли зима теплая или холодная и сколько дней осуществлялась подача тепла в конкретном месяце. Уточнить порядок начисления платежей за отопление можно в расчетно-кассовых центрах, УК и ТСЖ, а также в Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» по телефону 8-800-700-10-32.



Данные нормативы по отоплению утверждены в 2017 году Региональной службой по тарифам Пермского края из расчета длительности отопительного сезона в течение 8 месяцев – с октября по май. Они сформированы на основании данных о климатических показателях, согласно которым с 2012 года продолжительность отопительного сезона составляет 239,2 дня.



При этом жители многоквартирных зданий, оснащенных узлом учета теплоресурса, платят по фактическому потреблению: сумма к оплате напрямую зависит от температуры наружного воздуха и продолжительности отопительного сезона. Поэтому собственники заинтересованы в том, чтобы установить прибор учета, и платить только по фактическому потреблению. Кроме того, зная точный расход тепла, можно рассчитать потенциал энергоэффективных мероприятий, которые позволят снизить этот расход: утепление фасадов, замена окон, автоматизация теплового пункта и т. д.

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