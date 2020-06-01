Пермь: новости дня
17:50 | 8.06.2020
Энергетики «ПСК» смонтировали 135 метров новых теплосетей на улице Маршала Рыбалко в Перми
Техническое перевооружение участка теплосети длиной 245 метров диаметром Ду 325 мм в правобережной части города на улице Маршала Рыбалко ведется в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону 2020-2021 годов. Работы согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами. Обновление теплосетей проводится поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.
«Несмотря на режим самоизоляции, в краевой столице набирает ход летняя ремонтная кампания. Все работы проводятся с соблюдением мер безопасности, персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Мы готовим город к зиме для надежного теплоснабжения населения в отопительном сезоне 2020-2021 годов», - отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Владислав Маслов.
В межсезонье также проходят перекладки теплосетей на улицах Газеты «Звезда», Революции и Островского. Запланировано техническое перевооружение тепломагистралей на улицах Солдатова, Чайковского, и в правобережной части города на улицах Федосеева, Закамская, Автозаводская, Маршала Рыбалко, Чистопольская, Сивашская. В 2020 году в рамках масштабной модернизации тепловых сетей в краевой столице будет заменено порядка 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.
Энергетики приносят жителям извинения за временный доставленный дискомфорт и напоминают: от надежной подготовки теплосетей зависит стабильная подача отопления и горячей воды в будущем отопительном сезоне.
© «Вечерние ведомости»
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