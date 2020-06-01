Режим повышенной готовности по паводку продолжает действовать в трех территориях Пермского края

17:15 | 8.06.2020

Сегодня, 8 июня, глава Пермского края Дмитрий Махонин провел ВКС-совещание с главами территорий региона, пострадавшими от паводка. Глава Прикамья отметил, что, несмотря на то, что пик паводка уже прошел, режим повышенной готовности продолжает действовать в трех муниципальных образованиях.



«Паводок был рекордным. Он затронул 12 муниципалитетов, пострадало более 100 человек, 117 домов и 800 придомовых территорий. Сейчас стоит вопрос по восстановлению дорог, домов и дворов и, самое важное, вопрос о необходимой поддержке населения. Профильные министерства совместно с главами территорий должны в сжатые сроки отработать все эти вопросы, чтобы жители получили всю необходимую помощь», - подчеркнул Дмитрий Махонин.



Как доложил исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Виктор Батмазов, в этом году неблагоприятный прогноз прохождения половодья оправдался. «Были подтоплены жилые дома, территории садовых товариществ, участки автодорог в нескольких муниципальных районах края. Начиная с 19 мая начал плавно снижаться сброс воды в нижнем бьефе КамГЭС, а с 22 мая приток воды в Камском водохранилище оказался менее 10 тыс. м/с. Постепенно освобождались от воды приусадебные участки. Сегодня приток воды стабилизировался», — рассказал глава ведомства.



На сегодняшний день в Перми остаются подтопленными 11 придомовых дачных территорий (без постоянного проживания людей) в Кировском районе. Жилых домов в зоне подтопления нет.



Режим «Повышенная готовность» продолжает действовать в трех территориях Прикамья: в Гайнском, Нытвенском, Соликамском округах. Силы и средства краевой группировки готовы к мероприятиям по решению задач при прохождении половодья.

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