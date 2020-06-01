Мальчик, найденный в лесу Гайнского округа, пошел на поправку

17:02 | 8.06.2020

8 июня десятилетний Константин Лунегов, найденный 6 июня в лесу, переведен из отделения реанимации в обычную палату в удовлетворительном состоянии. Мальчик больше двух дней один провел в лесу.



По словам медицинских работников краевой детской больницы, состояние Кости стабильное.



«В настоящее время самочувствие его удовлетворительное, он переведен в обычную палату. В связи с укусом клеща ребенок проходит необходимое обследование на наличие инфекций, передающихся с укосом этого насекомого. Кроме того, мальчику поставили иммуноглобулин. Также ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данный момент помощь психологов мальчику не требуется», – пояснили в больнице.



Напомним, сообщение о том, что в поселке Лель Гайнского округа потерялся 10-летний мальчик, поступило в ночь на 4 июня.

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