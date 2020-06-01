С 9 июня в МФЦ Прикамья стартует прием заявок от сельхопроизводителей на получение субсидий

16:55 | 8.06.2020

Подать документы можно по 23 июня включительно.



С 9 июня в многофункциональных центрах Пермского края будут принимать заявки от сельхозпроизводителей на возмещение части затрат по уплате первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение сельхозтехники. С заявлением о предоставлении государственной поддержки могут обратиться сельскохозяйственные товаропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса, организации, осуществляющие переработку сельхозпродукции и структур потребительской кооперации.



Аграрии смогут подать заявку на получение субсидии в любом филиале «Мои Документы» Пермского края. При этом обратиться в МФЦ по-прежнему можно только по предварительной записи.



«Записаться на прием в многофункциональный центр сельхозпроизводители могут уже сегодня. Для этого необходимо обратиться в контактный центр по единому номеру телефона: (342) 270 11 20», - рассказали в пресс-службе учреждения.



Приходить в отделение рекомендовано в масках, перчатках, а также с собственной ручкой для заполнения заявления. На входе в МФЦ и в самом помещении необходимо соблюдать социальную дистанцию.



Порядок оказания услуги в центрах «Мои Документы» максимально упрощён. Специалисты формируют пакет документов, предоставленных заявителем, а затем передают его в региональный минсельхозпрод. Получать результат в МФЦ не нужно. Информация о сельхозпроизводителях, включенных в программу по субсидированию, размещается на сайте министерства www.agro.permkrai.ru.



В МФЦ призывают аграриев не затягивать с обращением, поскольку прием заявок на предоставление субсидий продлится только до 23 июня (включительно).



По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, в 2019 году 25 сельскохозяйственных предприятий края воспользовались государственной поддержкой по возмещению части затрат по уплате первоначального лизингового платежа, всего было просубсидировано 49 единиц техники на общую сумму более 15 млн рублей. В этом году на реализацию программы предусмотрено 38 млн рублей.

© «Вечерние ведомости»