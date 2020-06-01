«Уралкалий» - участник проекта «Action Africa: Thriving Farms, Thriving Future» по оказанию помощи африканским фермерам

14:16 | 8.06.2020

«Уралкалий» присоединяется к проекту «Action Africa: Thriving Farms, Thriving Future», инициированному одним из крупнейших производителей минеральных удобрений — компанией Yara (Норвегия).

В рамках инициативы, реализуемой под эгидой Всемирной продовольственной программы ООН, а также ряда отраслевых объединений и ассоциаций африканского континента, планируется обеспечить местных производителей сельскохозяйственной продукции минеральными удобрениями, релевантными цифровыми решениями, а также оказать информационную и агрохимическую поддержку с целью обеспечения продовольственной безопасности в условиях развития пандемии COVID-19 на фоне мирового экономического кризиса.

«Уралкалий» как один из лидеров калийной отрасли планирует внести существенный вклад в повышение уровня эффективности фермерских хозяйств стран Африки, максимальное удовлетворение спроса на их продукцию, повышение их доходности, укрепление здоровья и иммунитета местного населения за счет более качественного питания, а также обеспечение доступа к нему максимально уязвимых групп населения стран континента.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:

- Обеспечение мировой продовольственной безопасности в Африке в условиях текущего экономического кризиса и пандемии коронавируса является одной из острейших и актуальных проблем. В рамках нашего участия в инициативе норвежских коллег мы планируем оказать комплексную поддержку фермерам Замбии, Мозамбика, Зимбабве, Нигерии и Танзании.

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