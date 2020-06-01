Дмитрий Махонин о последствиях паводка: «Мы должны оказать помощь всем, кому она нужна»

12:43 | 8.06.2020

В рамках рабочего визита в Гайнский муниципальный округ глава Пермского края Дмитрий Махонин осмотрел домовладения и детский сад, которые подтопило во время паводка. Как рассказывают жители, в некоторых домах вода достигала 80 см.



В этом году от паводка пострадало 7 поселков (Сергеевский, Кебраты, Усть-Черная, Оныл, Серебрянка, Сосновая и Верняя Старица – 83 дома и 210 придомовых территорий) и 4 участка автомобильных дорог (Давыдово – Жемчужный, Усть-Весляна – Сейва, Усть-Черная – Керос, берег Камы – Верхняя Старица – Луным – Лель). В зоне подтопления проживает 620 чел., из них 123 – дети.



Глава Прикамья, комментируя ситуацию, обозначил, что жители из-за паводка несут серьезные имущественные потери. «Здесь большие проблемы с восстановлением домов – центрального отопления нет, отопление печное. Печи после подтопления разрушились, дома сейчас просушить тяжело. У жителей серьезные потери, поэтому важно им помочь. Дал поручение главе посмотреть, что можно дополнительно сделать: по поставке мебели, предметов первой необходимости. Мы должны оказать помощь всем, кому она нужна», – подчеркнул необходимость дополнительной поддержки Дмитрий Махонин.



Жителям округа уже поступили краевые средства на товары первой необходимости (от 5 до 115 тыс. руб.) – такие выплаты получили 90 семей. Помимо этого, уже начала поступать компенсация на восстановление имущества (50 или 100 тыс. руб.). Средства поступили на счета 57 семей.



Одним из наиболее пострадавших от паводка населенных пунктов стал поселок Серебрянка. Здесь подтопленными оказались 34 дома и 46 придомовых территорий, где проживает 144 чел., в том числе 27 детей. По словам жительницы поселка Тамары Гуляевой, социальную поддержку семья получила всю, но ее вряд ли хватит, чтобы полностью восстановить дом. «Часть материалов для дома я уже купила. Компенсации на ремонт должно хватить, а вот на мебель, скорее всего, не останется. Оценочная комиссия не всё считала. Например, кухню посчитали, а стенку в комнате – нет», – поделилась переживаниями она.



Дмитрий Махонин поручил министру социального развития проанализировать работу оценочных комиссий по каждой семье и при необходимости произвести перерасчет компенсаций.



Для жителей, пострадавших от повышения уровня воды, в местной школе был организован пункт временного содержания. В нем жили и питались 165 чел., в том числе 48 детей.



Также глава региона осмотрел подтопленный детский сад «Березка». Нынче его посещают 17 ребят, все они ходят в одну группу. По прогнозам, к 2025 году число воспитанников сократится до 9. При этом здание детсада старое (1967 года постройки) и рассчитано на 30 детей. Для комфорта обучения ребят при поддержке главы региона Дмитрия Махонина принято решение перевести группу детского сада в здание школы. За лето в садике будет выполнен ремонт (проектная стоимость запланированного оценивается почти в 9 млн руб.). Источник финансирования будет определен в ближайшее время.



Школа, в которую переедет детский сад, расположена в 200 метрах, и даже еду для малышей готовили там. Проектная мощность здания – 300 мест. Имеется 10 учебных кабинетов, спортивный зал и компьютерный класс. В 2019/20 учебном году в школе обучается 58 учащихся (1-9 класс).

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