В Перми жителям аварийных домов предлагают получить социальную выплату для приобретения нового жилья

12:07 | 8.06.2020

Размер социальной выплаты в 2020 году составляет 50,5 тысячи рублей за 1 кв. метр жилья. Договоры купли-продажи принимаются до 1 сентября, поэтому жителям необходимо в кратчайшие сроки обратиться в Единый центр приема граждан. В 2020 году из аварийного жилья планируется переселить 2,4 тысячи человек.



Несмотря на действующий в городе режим самоизоляции все городские службы работают в штатном режиме. Так, планомерно ведется работа по переселению граждан из аварийного жилья. В Перми действуют сразу две программы по расселению, одна из которых – с привлечением значительного федерального софинансирования.



Действующие в городе программы предусматривают два способа расселения – собственникам жилых помещений предоставляется выплата, размер которой рассчитывается исходя из рыночной стоимости. Нанимателям, занимающим муниципальные жилые помещения, предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, расположенное в черте города и общей площадью равнозначное ранее занимаемому, либо предоставляется социальная выплата. Размер социальной выплаты в 2020 году составляет 50,5 тысячи рублей за 1 кв. метр жилья.



В соответствии с порядком предоставления социальной выплаты, договоры купли-продажи принимаются в срок до 1 сентября текущего года. В связи с этим специалисты управления жилищных отношений рекомендуют гражданам в кратчайшие сроки обратиться в Единый центр приема граждан с заявлением о предоставлении социальной выплаты.



Единый центр приема граждан по вопросам расселения аварийного жилья расположен по адресу: улица Екатерининская, 63. Для безопасности жителей принят ряд мер по предотвращению распространения коронавируса. Специалисты управления ведут прием в средствах индивидуальной защиты, для обеззараживания помещений приобретены переносимые лампы кварцевания. Прием граждан осуществляется только по предварительной записи по телефону: 207-50-97.



Напомним, что на реализацию программ по расселению в 2020 году из федерального (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»), регионального и городского бюджетов выделено 2 млрд рублей. Эти средства планируется направить на расселение 39,9 тысячи кв. метров аварийного жилья. Таким образом, в 2020 году из аварийного жилого фонда будет переселено порядка 2,4 тысячи человек.

© «Вечерние ведомости»