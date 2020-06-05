В Прикамье разработали уникальную технологию тестирования и подготовки спортсменов

22:43 | 6.06.2020

В ближайшее время в тестовом режиме сервис будет использован в тренировочном процессе воспитанников футбольного отделения Академии игровых видов спорта Пермского края.



В Пермском крае разработан проект «ПИРС – Профессиональная Индивидуальная Рейтинговая Система». Он создан на основе рекомендаций педагогов, психологов, медиков, тренеров и спортсменов, а также предоставляет анализ тренировок, цифровой портрет спортсмена и позволяет прогнозировать и отслеживать процесс развития навыков, планировать тренировочный процесс и поддерживать мотивацию спортсмена.



«В любом виде спорта много талантливых ребят, но не все могут раскрыться, проявить свои лучшие качества. Сейчас, с развитием технологий, отслеживать прогресс или, наоборот, спад игрока стало проще, поэтому мы решили создать сервис, который бы помог оценивать уровень отдельного футболиста, при этом давать понимание, над какими навыками надо работать», – рассказал один из авторов проекта, тренер Алексей Степанов.



По его словам, существует проблема мотивации: ребята, как правило, хотят всё и сразу. Необходимо показывать спортсмену, что успех достигается с помощью регулярных тренировок. Сегодня он смог улучшить одни навыки, а на следующей тренировке развил другие.



Как поясняют разработчики, программа может быть внедрена как в футбольных школах, так и в профессиональных игровых клубах. Проект уже был представлен на международной конференции для тренеров вратарей, проводимой под эгидой РФС, в декабре 2019 года, и в правительстве Пермского края получил высокую оценку. В ближайшее время в тестовом режиме сервис будет использован в тренировочном процессе воспитанников футбольного отделения Академии игровых видов спорта Пермского края. Впоследствии программу планируется адаптировать и к другим видам спорта.

© «Вечерние ведомости»