В Прикамье снят двухнедельный карантин для приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга

16:18 | 5.06.2020

Решение озвучил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. «С 24 апреля по 15 мая нами было выдано более 7 тысяч постановлений о двухнедельном карантине, из них было выявлено 47 случаев заболевания приехавших коронавирусом. С 15 по 31 мая – из 1090 прилетевших не было выявлено ни одного заболевшего. Это позволяет нам снять обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга», - выступил с предложением глава Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.



Термоконтроль пассажиров в аэропорту и железнодорожных вокзалах будет сохранен.



Напомним, такое ограничение для обеспечения безопасности действовало с 24 апреля. Тогда ежедневный пассажиропоток из этих субъектов составлял порядка 150 человек в сутки, и, по информации минздрава, часть заболевших «привезли» коронавирус из других регионов страны.



Планируется, что соответствующие изменения в Указ губернатора вступят сегодня, 5 июня.

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