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14:36 | 5.06.2020

Ключевыми темами инвесткомиссии стали реконструкция пермских дорог и запуск новой котельной в микрорайоне Южный

Очередное заседание инвестиционной комиссии прошло 5 июня в режиме видеоконференцсвязи. Участие в работе приняли глава города Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутаты Пермской городской Думы Василий Кузнецов, Павел Фадеев, Олег Бурдин, Евгений Глезман, Сергей Богуславский, а также представители администрации.

В связи с заключением государственной экспертизы заместитель главы администрации города Перми – начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич обратился к членам комиссии с вопросом об увеличении объемов финансирования на реконструкцию участка ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева и ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии. На текущий момент на ул. Героев Хасана идет переустановка электро- и теплосетей, кабелей связи. В 2020 году планируется завершить все работы.

Депутат Евгений Глезман поинтересовался, на какие работы требуются дополнительные средства и почему изначально не было предусмотрено отклонение от бюджета. Докладчик пояснил, что было принято решение реализовать проекты поэтапно, чтобы не допустить простоя. Сметная стоимость по итогам экспертизы составила 1 млрд 700 млн рублей, а изначально в бюджете закладывалось 900 млн рублей. Основной бюджет проекта составляют ассигнования из муниципальной программы, остальное – это краевые и федеральные средства.

Председатель комитета Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Сергей Богуславский отметил, что проекты значительно подорожали, и спросил, что послужило причиной. Глава города Перми Дмитрий Самойлов разъяснил, что под проекты были заложены ориентировочные средства, а после экспертизы появилась сметная стоимость. «По факту объем вложений с нашей стороны не изменился, дополнительных средств от города не потребуется», – уверил Анатолий Дашкевич.

Депутат Василий Кузнецов попросил обратить внимание на организацию движения на данных участках дороги, чтобы у жителей не было проблем с передвижением по городу.

Глава города поручил администрации подготовить до июньского пленарного заседания Пермской городской Думы подробную информацию о бюджетных потоках и представить ее депутатскому корпусу.

На заседании обсудили установку блочной модульной котельной в микрорайоне Южный Свердловского района. И.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Олег Белоусов напомнил, что проект был создан для обеспечения жителей микрорайона тепло- и водоснабжением в связи с выводом из эксплуатации насосной станции НПО «Биомед». В настоящее время строительные работы завершены, установлено современное европейское оборудование, которое может работать на дизельном топливе и газе, осталось только подключиться к коммунальным сетям, однако возникла необходимость дополнительного финансирования.

Проект вызвал ряд вопросов у депутатов: бюджет строительства превышен на несколько миллионов рублей, отсутствует информация о том, сколько социальных объектов он будет обслуживать, и самое главное – обоснование стоимости тарифа. К следующему заседанию инвесткомиссии администрация представит сравнительный анализ двух котельных – в Заозерье и на Южном и обоснование увеличения бюджетной стоимости.

Депутат Евгений Глезман отметил, что проект должен был быть стандартным, поэтому в реализацию было заложено 40 млн рублей, но в итоге затраты значительно возросли: «У меня ощущение, что проект изначально не был проработан либо его стали перерабатывать уже позже без участия инвесткомиссии. Мы должны считаться со своим бюджетом, ставить четкие цели и действовать в соответствии с ними».

Члены комиссии также поддержали перераспределение средств с реконструкции системы водоснабжения в микрорайоне Южный на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и к сети газораспределения новой модульной котельной.

© «Вечерние ведомости»

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