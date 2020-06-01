Пермь: новости дня
14:36 | 5.06.2020
Ключевыми темами инвесткомиссии стали реконструкция пермских дорог и запуск новой котельной в микрорайоне Южный
В связи с заключением государственной экспертизы заместитель главы администрации города Перми – начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич обратился к членам комиссии с вопросом об увеличении объемов финансирования на реконструкцию участка ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева и ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии. На текущий момент на ул. Героев Хасана идет переустановка электро- и теплосетей, кабелей связи. В 2020 году планируется завершить все работы.
Депутат Евгений Глезман поинтересовался, на какие работы требуются дополнительные средства и почему изначально не было предусмотрено отклонение от бюджета. Докладчик пояснил, что было принято решение реализовать проекты поэтапно, чтобы не допустить простоя. Сметная стоимость по итогам экспертизы составила 1 млрд 700 млн рублей, а изначально в бюджете закладывалось 900 млн рублей. Основной бюджет проекта составляют ассигнования из муниципальной программы, остальное – это краевые и федеральные средства.
Председатель комитета Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Сергей Богуславский отметил, что проекты значительно подорожали, и спросил, что послужило причиной. Глава города Перми Дмитрий Самойлов разъяснил, что под проекты были заложены ориентировочные средства, а после экспертизы появилась сметная стоимость. «По факту объем вложений с нашей стороны не изменился, дополнительных средств от города не потребуется», – уверил Анатолий Дашкевич.
Депутат Василий Кузнецов попросил обратить внимание на организацию движения на данных участках дороги, чтобы у жителей не было проблем с передвижением по городу.
Глава города поручил администрации подготовить до июньского пленарного заседания Пермской городской Думы подробную информацию о бюджетных потоках и представить ее депутатскому корпусу.
На заседании обсудили установку блочной модульной котельной в микрорайоне Южный Свердловского района. И.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Олег Белоусов напомнил, что проект был создан для обеспечения жителей микрорайона тепло- и водоснабжением в связи с выводом из эксплуатации насосной станции НПО «Биомед». В настоящее время строительные работы завершены, установлено современное европейское оборудование, которое может работать на дизельном топливе и газе, осталось только подключиться к коммунальным сетям, однако возникла необходимость дополнительного финансирования.
Проект вызвал ряд вопросов у депутатов: бюджет строительства превышен на несколько миллионов рублей, отсутствует информация о том, сколько социальных объектов он будет обслуживать, и самое главное – обоснование стоимости тарифа. К следующему заседанию инвесткомиссии администрация представит сравнительный анализ двух котельных – в Заозерье и на Южном и обоснование увеличения бюджетной стоимости.
Депутат Евгений Глезман отметил, что проект должен был быть стандартным, поэтому в реализацию было заложено 40 млн рублей, но в итоге затраты значительно возросли: «У меня ощущение, что проект изначально не был проработан либо его стали перерабатывать уже позже без участия инвесткомиссии. Мы должны считаться со своим бюджетом, ставить четкие цели и действовать в соответствии с ними».
Члены комиссии также поддержали перераспределение средств с реконструкции системы водоснабжения в микрорайоне Южный на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и к сети газораспределения новой модульной котельной.
© «Вечерние ведомости»
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