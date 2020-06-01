В Перми идет подготовка к проведению единого государственного экзамена

14:31 | 5.06.2020

При организации ЕГЭ будут строго соблюдены эпидемиологические требования Роспотребнадзора. В Перми оборудуют 20 пунктов сдачи экзамена, ожидается, что государственную итоговую аттестацию в этом году пройдут 5346 человек.



В пунктах проведения экзаменов для участников ЕГЭ будут организованы «утренние» фильтры, помещения будут продезинфицированы, дистанция между учащимися в аудиториях составит не менее 1,5 метра. Приходить на экзамен ребята будут малыми группами в средствах индивидуальной защиты.



- Сейчас нам необходимо подготовить каждую аудиторию с учетом особой рассадки. В помещениях будут присутствовать не более 10 человек, сдающих экзамен, они будут рассажены зигзагообразно, - отметила начальник городского департамента образования Людмила Серикова. - Кроме того, в пункте проведения экзамена каждому выпускнику будет выдан набор, включающий маску, перчатки и дезинфицирующие средства для рук.



Государственная итоговая аттестация стартует для школьников 3 июля, пробные (с технической точки зрения и без участия детей) экзамены пройдут 29 и 30 июня. Для более качественной подготовки к экзамену с 4 июня для выпускников разрешены очные консультации по предметам.



- Ребята волнуются, но для того чтобы не было психологического напряжения, разрешено проводить консультации для подготовки к экзаменам индивидуально или в малых группах. В этом случае все меры предосторожности также должны соблюдаться, наличие средств защиты – обязательное условие для проведения этих консультаций, - подчеркнула Людмила Серикова.



Отметим, что в этом году единый государственный экзамен сдавать будут лишь те, кто планирует поступление в вуз. В настоящее время 749 пермских выпускников приняли решение отказаться от сдачи экзамена. Единый госэкзамен в Перми сдадут 5346 человек, включая выпускников прошлых лет, а также ребят из других городов, которые в период самоизоляции находятся в Перми.

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