Пермские депутаты обсудили текущую ситуацию в сфере транспортного обслуживания

13:54 | 5.06.2020

С 1 июня в городе Перми стартовал заключительный этап внедрения новой маршрутной сети: запустили новые автобусы, появилась возможность безналичной оплаты, а также бесплатные пересадки за 40 и 60 минут. Однако депутаты получили большое количество жалоб на организацию перевозок от жителей, и на заседании комитета по городскому хозяйству было принято решение учредить временную комиссию по контролю за организацией работы транспортной модели в городе Перми. Участие в работе предварительного заседания приняли председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутаты Александр Филиппов, Ирина Горбунова, Илья Лисняк, Владимир Плотников, Дмитрий Федоров, Олег Афлатонов, Геннадий Сторожев, Вероника Куликова, Владимир Молоковских, Павел Фадеев, а также представители администрации, Контрольно-счетной палаты и перевозчиков.



Начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин рассказал, что с начала лета на дороги вышло 27 перевозчиков более чем по 50 маршрутам. По его словам, основное количество замечаний касалось новых перевозчиков, в частности, на 14, 32, 15, 20, 60, 64, 80, а также 77 маршрутах. Замечания были существенные, так как общий процент выезда составил 91,5%, в то время как должно быть 97-98,5%. Все претензии были направлены перевозчикам, они должны исправить ситуацию в течение 10 дней, в противном случае контракт будет расторгнут. Анатолий Путин также отметил, что на текущий день вышло 14 новых автобусов, перевозчики ожидают новую партию в ближайшее время. До 15 июля перевозчик может использовать транспорт с меньшим уровнем требований. Обновление должно пройти до конца 2021 года.



Присутствовавшие на заседании перевозчики признали, что старт действительно прошел с огрехами из-за нарушения сроков поставок транспорта и отказа работников выходить на работу, однако с каждым днем показатели улучшаются.



Депутат Илья Лисняк поинтересовался у администрации, какие санкции применят к нарушителям условий контракта и будет ли возможно использовать длинные маршруты в некоторых районах города. Начальник департамента дорог и транспорта пояснил, что контактом предусмотрен штраф за нарушение сроков, он составляет 5% от стоимости транспортной работы за месяц. «Это примерно 600-800 тысяч рублей», – отметил Анатолий Путин. К вопросу об организации длинных маршрутов вернуться не получится, но жители могут обращаться с пожеланиями по корректировке маршрутов.



Депутат Геннадий Сторожев спросил, проводился ли анализ претензий пассажиров и как их планируют устранить. Анатолий Путин разъяснил, что анализ обращений граждан проводился, в основном граждане недовольны качеством перевозок и изменением маршрутов 14, 32 и 77. В настоящее время процент выездов выше, автобусы идут по расписанию, наполняемость увеличилась. Несомненным плюсом представитель администрации считает рост количества пересадок на старых маршрутах с 9 до 14%, у новых – с 6 до 10%.



Депутат Александр Филиппов, который вел совещание, рекомендовал администрации отмечать не только положительные моменты, но и негативные: «В тех же социальных сетях распространяется информация, что система пересадок не работает. Будьте внимательнее!»



Депутат Вероника Куликова акцентировала внимание на требованиях новых контрактов и необходимости ужесточения контроля за исполнением этих требований.



Депутат Олег Афлатонов напомнил, что реформа ориентирована на обеспечение безопасности, удобства и доступности и достичь этого можно только при 100% соблюдении графиков.



Депутат Павел Фадеев считает, что администрации необходимо заранее предусмотреть систему мониторинга нового подвижного состава, чтобы избежать прежних ошибок, и использовать ее постоянно. Также он предложил включить в план оценку состояния автопарка компетентными органами. Члены комиссии предложение поддержали.



Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин предложил запросить у администрации официальную информацию об итогах торгов по всем контрактам и о стоимости километража.



Депутат Александр Филиппов представил предварительный план работы временной комиссии. Члены комиссии проведут выездные проверки, оценят условия контрактов и данные по пассажиропотоку. Депутат подчеркнул, что с учетом нынешней ситуации нужен серьезный менеджмент маршрутной сети, чтобы не понести финансовые потери.



«Мы подошли к завершающему этапу большой транспортной реформы, и, к сожалению, прошел он неудовлетворительно: много старых автобусов, возникают проблемы при пересадках, маршруты вызывают затруднения у горожан. Безусловно, депутатский корпус не может оставить это в стороне и моментально отреагировал. Временная комиссия поставит на контроль реализацию транспортной модели и не даст ситуации зайти в тупик. У нас достаточно серьезные полномочия, администрация и перевозчики уже прислушались к нам. Нам пообещали, что в первую декаду июня будет обновлен весь подвижной состав – и это уже вызывает оптимизм», – прокомментировал депутат Александр Филиппов.

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