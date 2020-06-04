Пермь: новости дня
13:54 | 5.06.2020
Пермские депутаты обсудили текущую ситуацию в сфере транспортного обслуживания
Начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин рассказал, что с начала лета на дороги вышло 27 перевозчиков более чем по 50 маршрутам. По его словам, основное количество замечаний касалось новых перевозчиков, в частности, на 14, 32, 15, 20, 60, 64, 80, а также 77 маршрутах. Замечания были существенные, так как общий процент выезда составил 91,5%, в то время как должно быть 97-98,5%. Все претензии были направлены перевозчикам, они должны исправить ситуацию в течение 10 дней, в противном случае контракт будет расторгнут. Анатолий Путин также отметил, что на текущий день вышло 14 новых автобусов, перевозчики ожидают новую партию в ближайшее время. До 15 июля перевозчик может использовать транспорт с меньшим уровнем требований. Обновление должно пройти до конца 2021 года.
Присутствовавшие на заседании перевозчики признали, что старт действительно прошел с огрехами из-за нарушения сроков поставок транспорта и отказа работников выходить на работу, однако с каждым днем показатели улучшаются.
Депутат Илья Лисняк поинтересовался у администрации, какие санкции применят к нарушителям условий контракта и будет ли возможно использовать длинные маршруты в некоторых районах города. Начальник департамента дорог и транспорта пояснил, что контактом предусмотрен штраф за нарушение сроков, он составляет 5% от стоимости транспортной работы за месяц. «Это примерно 600-800 тысяч рублей», – отметил Анатолий Путин. К вопросу об организации длинных маршрутов вернуться не получится, но жители могут обращаться с пожеланиями по корректировке маршрутов.
Депутат Геннадий Сторожев спросил, проводился ли анализ претензий пассажиров и как их планируют устранить. Анатолий Путин разъяснил, что анализ обращений граждан проводился, в основном граждане недовольны качеством перевозок и изменением маршрутов 14, 32 и 77. В настоящее время процент выездов выше, автобусы идут по расписанию, наполняемость увеличилась. Несомненным плюсом представитель администрации считает рост количества пересадок на старых маршрутах с 9 до 14%, у новых – с 6 до 10%.
Депутат Александр Филиппов, который вел совещание, рекомендовал администрации отмечать не только положительные моменты, но и негативные: «В тех же социальных сетях распространяется информация, что система пересадок не работает. Будьте внимательнее!»
Депутат Вероника Куликова акцентировала внимание на требованиях новых контрактов и необходимости ужесточения контроля за исполнением этих требований.
Депутат Олег Афлатонов напомнил, что реформа ориентирована на обеспечение безопасности, удобства и доступности и достичь этого можно только при 100% соблюдении графиков.
Депутат Павел Фадеев считает, что администрации необходимо заранее предусмотреть систему мониторинга нового подвижного состава, чтобы избежать прежних ошибок, и использовать ее постоянно. Также он предложил включить в план оценку состояния автопарка компетентными органами. Члены комиссии предложение поддержали.
Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин предложил запросить у администрации официальную информацию об итогах торгов по всем контрактам и о стоимости километража.
Депутат Александр Филиппов представил предварительный план работы временной комиссии. Члены комиссии проведут выездные проверки, оценят условия контрактов и данные по пассажиропотоку. Депутат подчеркнул, что с учетом нынешней ситуации нужен серьезный менеджмент маршрутной сети, чтобы не понести финансовые потери.
«Мы подошли к завершающему этапу большой транспортной реформы, и, к сожалению, прошел он неудовлетворительно: много старых автобусов, возникают проблемы при пересадках, маршруты вызывают затруднения у горожан. Безусловно, депутатский корпус не может оставить это в стороне и моментально отреагировал. Временная комиссия поставит на контроль реализацию транспортной модели и не даст ситуации зайти в тупик. У нас достаточно серьезные полномочия, администрация и перевозчики уже прислушались к нам. Нам пообещали, что в первую декаду июня будет обновлен весь подвижной состав – и это уже вызывает оптимизм», – прокомментировал депутат Александр Филиппов.
© «Вечерние ведомости»
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