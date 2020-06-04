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12:42 | 5.06.2020

Малый бизнес Прикамья получит льготных кредитов на 81 млн рублей

За время ограничительных мер деятельности предприятий в связи с эпидемией Микрофинансовая организация Пермского края одобрила льготных займов предпринимателям на 81,5 млн руб.

Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по поддержанию экономической стабильности. Программы льготного кредитования от Микрофинансовой организации и новые возможности по реструктуризации долгов были разработаны по инициативе главы региона Дмитрия Махонина.

Также на рассмотрении Микрофинансовой организации находятся заявки от малого и среднего бизнеса еще на 56,9 млн руб.

«Часть предпринимателей уже получили средства. Это представители строительной отрасли и розничной торговли одеждой, лекарствами, автозапчастями, а также сельскохозяйственные производители и бизнес сферы услуг», – рассказала заместитель министра промышленности Прикамья Екатерина Макаренко. Так, заем на строительство жилых зданий одобрен компании «Стройперспектива», ООО «ПолиПро» – на торговлю автомобильными деталями, мастерской по пошиву одежды «Золотая роза» (для закупки нового оборудования) и другим предпринимателям.

Напомним, для малого и среднего бизнеса региона действуют два основных микрозайма: «Зарплатный» – от 150 тыс. до 1 млн руб. под 1,5% годовых и заем «Антикризисный» – от 300 тыс. до 3 млн руб. под 3% годовых.

Микрофинансовая организация Пермского края входит в состав центра «Мой бизнес», располагает денежным фондом в размере свыше 350 млн руб. и готова обеспечить потребности предпринимателей в льготном кредитовании в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

© «Вечерние ведомости»

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