Возбуждено уголовное дело об исчезновении ребенка в Гайнском районе Прикамья

20:08 | 4.06.2020

В ночь на 4 июня в следственные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении десятилетнего ребенка в селе Лель Гайнского района. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, для максимально полного, всестороннего и оперативного выяснения всех обстоятельств исчезновения и установления местонахождения мальчика возбуждено уголовное дело по признакам убийства.



По данным следствия, вечером 3 июня 10-летний житель поселка Лель на велосипеде поехал к реке с двумя несовершеннолетними приятелями. С берега реки дети отправились домой разными путями: двое пошли пешком, а 10-летний мальчик поехал на велосипеде. Ребенок не вернулся домой, и родители организовали поиски самостоятельно. Не найдя сына к ночи, они обратились с заявлением в правоохранительные органы.



На месте работает следственно-оперативная группа, включающая следователей территориального следственного отдела, сотрудников отдела криминалистики следственного управления и сотрудников полиции краевого ГУ МВД. Ведутся широкомасштабные поиски, в которых участвуют органы полиции, МЧС, Росгвардия, территориальная администрация, волонтеры и местные жители.



Следователи провели осмотр в жилище ребенка и по маршруту предполагаемого движения, где найден был его велосипед, допросили родственников, свидетелей и местных жителей. Расследование уголовного дела продолжается.

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