Власти Перми в режиме онлайн обсудят с общественностью вопросы сохранения биоразнообразия города

18:17 | 4.06.2020

5 июня празднуется Всемирный день окружающей среды. В этот день состоится видеоконференция по вопросам сохранения и развития биоразнообразия Перми с участием общественных организаций. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в группе «Пермь первая» «Вконтакте».



И. о. первого заместителя главы администрации Перми Виктор Агеев и начальник городского управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев в режиме видеоконференцсвязи обсудят с представителями экологических общественных организаций города вопросы сохранения и развития биоразнообразия. Прямая трансляция обсуждения будет вестись в группе мэрии «Пермь первая» «Вконтакте» https://vk.com/gorodpermru. Начало трансляции в 14:00.



В конференции примут участие председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры» Екатерина Овчинникова, председатель Совета Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Юрий Хохлов, координатор проекта защиты малых рек «Слушай соловья» Надежда Баглей, президент Фонда культурного и природного наследия «Обвинская роза» Елена Плешкова и другие. Они обсудят пути взаимодействия власти, бизнеса, образования и гражданского общества для сохранения биоразнообразия города.

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