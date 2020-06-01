В 2020 году техникумы и колледжи Прикамья увеличили прием на 1680 бюджетных мест

18:00 | 4.06.2020

Для выпускников Пермского края определены дополнительные сроки проведения итогового сочинения и итогового собеседования по русскому языку.



3 июня на заседании правительства обсудили процедуры государственной итоговой аттестации и другие особенности завершения учебного года 2019/20.



«С 18 июня стартует приемная кампания в техникумы и колледжи, подать заявления можно дистанционно. В этом году увеличили количество мест более чем на 1,5 тыс. – на такие направления, как информатика, нефтеперерабатывающая и горная промышленность, машиностроение и ряд других. А для ребят это дополнительные возможности получить востребованную в крае специальность. Кроме того, краевое минобразования активно готовится к проведению экзаменов. Они должны пройти при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. Главное – безопасность детей и, конечно, комфортные условия для успешной сдачи экзаменов», – обозначил глава Прикамья Дмитрий Махонин.



В этом году введены дополнительные сроки проведения итогового сочинения (изложения) для 11-классников и итогового собеседования для 9-классников по русскому языку.



Как рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, для итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах установлен новый дополнительный срок – 5 июня. Сдавать в эту дату планируют 107 человек. Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах будет проходить с применением дистанционных образовательных технологий и мер защиты контрольных измерительных материалов от разглашения содержащейся в них информации.



Для проведения итогового сочинения в 11-м классе установлен дополнительный срок 8 июня. Предполагается, что сдавать его будут 73 человека.



Отметим, более 99% выпускников 2020 года в декабре успешно прошли эти процедуры и получили «зачет». Ранее дополнительные даты были запланированы в мае для тех учеников, которые по разным причинам пропустили или не справились с аттестацией в декабре.



Напомним, зачет за итоговое сочинение в 11 классе и собеседование по русскому языку в 9 классе являются обязательными для допуска учащихся к государственной итоговой аттестации и получения аттестата.

© «Вечерние ведомости»