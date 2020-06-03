Дмитрий Махонин поручил усилить профилактику COVID-19 в дежурных группах детских садов Прикамья

14:29 | 4.06.2020

В одной из групп детского дошкольного учреждения в Губахе положительный результат на коронавирус выявлен у одного из воспитанников. После проведения исследований у круга контактных лиц с подозрением на СOVID-19 изолировано еще четверо детей. Врачи Краевой больницы им. Вагнера в Березниках уже начали лечение ребят, круг контактировавших с ними лиц определен, у них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию. Контактные лица изолированы и находятся под наблюдением специалистов.



В настоящее время группа детского сада закрыта на карантин, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. В учреждении проведена дезинфекция.



В связи с выявленной коронавирусной инфекцией глава региона Дмитрий Махонин дал поручение министерствам образования и здравоохранения усилить профилактику коронавируса в дошкольных образовательных учреждениях, в которых организованы дежурные группы, а также наладить оперативное межведомственное взаимодействие. Эти меры, подчеркивает глава региона, позволят оперативно реагировать и купировать очаги распространения COVID-19.



Как отметила министр образования Раиса Кассина, в дежурных группах усилен утренний фильтр и меры дезинфекции. Дети с симптомами ОРВИ (температура, кашель и др.) в детский сад не допускаются.



По словам министра здравоохранения Оксаны Мелеховой, в нынешней неблагоприятной эпидемической обстановке усилена деятельность медиков и педиатров, проводящих осмотр детей для посещения садиков.



«Зараженный ребенок попал в группу без симптомов инфекции. Они проявились позднее, родители вызвали врача на дом. Мы благодарим родителей, которые проявили бдительность и при первых признаках заболевания обратились в медучреждение, не позволив инфекции распространиться дальше», – добавила Оксана Мелехова.

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