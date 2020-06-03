За время самоизоляции жители Прикамья стали пользоваться онлайн-сервисами оплаты ЖКХ в 6 раз чаще

13:14 | 4.06.2020

Во время самоизоляции жители Прикамья совершили свыше 8 тыс. онлайн-операций в сфере ЖКХ через сервисы ОАО «КРЦ-Прикамья». Для сравнения, в феврале-марте этот показатель составлял 1290. Таким образом, число онлайн-операций за услуги ЖКХ увеличилось в 6 раз. Наиболее востребованными запросами стали передача показаний по индивидуальным приборам учета, оплата коммунальных услуг, а также корректировка данных в платежных документах.



Перевод услуг сферы ЖКХ в онлайн был проведен по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина для соблюдения режима самоизоляции и повышения безопасности жителей региона в период пандемии коронавируса.



Для жителей Прикамья сегодня доступны такие онлайн-сервисы «КРЦ-Прикамье», как чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram, форма обратной связи на сайте (https://krc-prikam.ru/) и электронная почта, указанная в квитанции. Все обращения автоматически регистрируются в системе и обрабатываются операторами.



Ресурсоснабжающие организации Прикамья также фиксируют повышение востребованности онлайн-сервисов среди жителей. Так, например, во время самоизоляции в личном кабинете ООО «Новогор-Прикамье» зарегистрировалось почти 9 тыс. новых абонентов.



На сайтах крупнейших ресурсоснабжающих организаций региона, таких, как «Пермэнергосбыт», «Т Плюс», «Новогор-Прикамье», «Газпром межрегионгаз Пермь», также функционируют личные кабинеты и формы обратной связи. Работают чаты в мессенджерах и контакт-центры компаний.

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