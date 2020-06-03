Дмитрий Махонин привлек все службы экстренного реагирования к поиску ребенка в Гайнском районе

12:44 | 4.06.2020

По просьбе главы Пермского края Дмитрия Махонина к поискам пропавшего в Гайнском районе 10-летнего мальчика привлечены все службы экстренного реагирования. Соответствующая задача была поставлена министерству территориальной безопасности региона.



Сейчас в селе Лель развернут оперативный штаб, руководит поисками и организовывает поисково-спасательные работы руководство МВД Пермского края. С рассветом к месту выехала команда Пермской краевой службы спасения с кинологическим подразделением. Поиски ребенка ведутся силами сотрудников территориального отдела внутренних дел, МЧС, СУ СК России по Пермскому краю, волонтеров. К поискам привлечены сотрудники близлежащих территориальных отделов полиции, краевой столицы, кинологи со служебно-розыскными собаками.



Правоохранительные органы исследуют лесной массив. Поиск осложняется таежной и болотистой местностью, труднопроходимыми участками.



Сообщение о том, что в поселке Лель Гайнского района потерялся 10-летний мальчик, поступило в ночь с 3 на 4 июня. Предположительно ребенок мог заблудиться в лесу. Ночью немедленно были организованы поисково-спасательные работы: местность прочесывали наряды полиции, пожарно-спасательного гарнизона, местные лесники применяли беспилотный летательный аппарат. К 9 утра поиски результата не дали.



Мальчик был одет в футболку синего цвета, шорты цвета хаки, резиновые тапочки. Приметы: волосы русые, рост 110-120 см. Уехал на велосипеде белого цвета.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят сообщить в полицию: 102 - с мобильного телефона, 112 - ЕДДС.

© «Вечерние ведомости»