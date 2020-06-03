Пермь: новости дня
12:04 | 4.06.2020
Власти Прикамья направят 320 млн рублей на поддержку педагогов, работающих в период самоизоляции
Единовременные выплаты получат педагоги школ и техникумов за работу во время самоизоляции, а также сотрудники детских садов за работу в дежурных группах. За проведение ЕГЭ педагоги получат увеличенные компенсации. В общей сложности на поддержку педагогического состава Пермского края планируется направить 320 млн руб.
Вопросы о дополнительных выплатах обсуждались 3 июня на заседании правительства Пермского края. Глава региона Дмитрий Махонин подчеркнул значимость поддержки учителей и сотрудников детских садов. По его словам, многим из них разом пришлось перестроить свою работу под онлайн-формат и быстро адаптироваться к новым реалиям, а школьным учителям для организации единого государственного экзамена придется еще и летний отпуск перенести.
Как отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, дополнительное премирование за счет средств резервного фонда правительства края предусмотрено для всех педагогических работников, работавших в дистанционном режиме, включая педагогов-психологов и социальных педагогов. «Выплаты педагогам будут уже в июне, – уточнила министр, – в размере 25% от зарплаты педработника в I квартале года. Также в этом году будет увеличена компенсация за работу в пункте проведения ЕГЭ. Выплаты в детских садах получит весь персонал за отработанное время в период самоизоляции».
За работу в дистанционном формате на поддержку педагогов предусмотрено более 287 млн руб. За счет экономии на проведении ОГЭ для 9-х классов увеличится размер компенсации учителям за работу в пункте проведения ЕГЭ. Таким образом, общая сумма выплат составит порядка 33 млн руб.
В условиях самоизоляции учебный процесс пришлось полностью перенести в онлайн-формат. Для ребят были организованы видеоуроки лучших педагогов страны, телеконсультации от экспертов ЕГЭ Пермского края и др.
Лучшие педагоги-эксперты ЕГЭ Пермского края записали видеоуроки по содержанию заданий и особенностям оценивания ответов в контрольно-измерительных материалах этого года. Видеоконсультации по ЕГЭ от пермских педагогов набрали более 320 тыс. просмотров. Трансляция видеоуроков идет по будням по телеканалам ВЕТТА 24 и ОТР. В лидерах по просмотрам: математика, химия, английский язык, история и география. Они также выложены на сайте Института развития образования Пермского края (ИРО). На сайте ИРО также работает форум, благодаря которому любой школьник может задать вопросы председателям и ведущим экспертам предметных комиссий по проверке развернутых ответов ЕГЭ и ОГЭ. На региональном портале дистанционного образования собрана информация об образовательных платформах, которые можно использовать для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и не только. На 3 июня https://distance.permkrai.ru/ посетили более 60 тыс. пользователей. Для организации дистанта из школ было передано во временное пользование более 4600 компьютеров учителям и почти 800 компьютеров школьникам.
Ранее стало известно, что ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз, – это более 10 500 чел. (около 9 тыс. чел. – выпускники текущего года и порядка 1500 чел. – выпускники прошлых лет).
© «Вечерние ведомости»
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