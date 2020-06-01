«Горьковка» приглашает на онлайн-выставку «Рукописные книги»

18:13 | 3.06.2020

Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького открывает виртуальную выставку рукописей XVI-XVII века. Она продолжает знакомить пермяков с фондом редких книг «Горьковки».



Немногие знают, что Пермский край в истории книжной культуры страны занимает особое место. В Прикамье росли города Великопермского княжества, процветало горное дело и солеварение, нитями дорог юг соединялся с севером, а восток с западом. На пермской земле, начиная с середины семнадцатого века, собирались рукописные книги, в основном богослужебного характера.



Сегодня изучением и сохранением рукописей в краевой библиотеке занимаются специалисты сектора «Региональный центр Книжных памятников». Сотрудник сектора Анна Костицина рассказала, чем интересны и почему уникальны экземпляры выставки: «Коллекция рукописных книг сама по себе неповторима, потому что каждая книга существует в единственном экземпляре, и даже если речь идет о небольших партиях книг, изготавливавшихся по заказу, то все равно все документы отличаются исполнением».



На выставке представлены певческие и учительные сборники разного состава, а также «Пролог», «Октоих» и «Триодь цветная». Рукописные книги XVI- XVII веков редко экспонируются на выставках библиотеки, так как нуждаются в особых условиях хранения и показа. Но эти книги стали доступными для широкого круга интересующихся книжной культурой и историей края благодаря тому, что созданы их оцифрованные копии. С уникальными документами можно познакомиться в Пермской электронной библиотеке. Ссылка на коллекцию рукописных книг: https://e.gorkilib.ru/node/546763.



Виртуальная выставка появится 5 июня на сайте «Горьковки» https://www.gorkilib.ru/.

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