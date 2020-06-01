«Камский кабель» получил благодарность за высокий уровень организации работы по охране труда

17:33 | 3.06.2020

29 мая в рамках краевой видеоконференции по вопросам охраны труда состоялось награждение победителей конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Пермском крае регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».



ООО «Камский кабель» было награждено благодарственным письмом заместителя председателя правительства – министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края за активное участие в конкурсе и высокий профессиональный уровень при организации работы по охране труда.



На конференции «Безопасность и здоровье работников в современных условиях» были заслушаны доклады, посвященные вопросам профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, организации работы предприятий, обеспечения трудовых прав граждан в условиях пандемии, а также обозначены ключевые задачи в части финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за счет средств Фонда социального страхования РФ.



Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае организуют проведение регионального этапа Всероссийского конкурса в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 марта 2009 г. № 265-р «О Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».



Всероссийский конкурс проводится ежегодно с целью выявления российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, изучения и распространения их опыта, развития форм социального партнерства в организациях.

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