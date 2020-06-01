Пермь: новости дня
17:23 | 3.06.2020
«Пермская сетевая компания» проверит теплосети, от которых запитаны 90 зданий в двух районах Перми
Гидравлические испытания: 04.06-17.06 - ул. Елькина, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4; ул. Камчатовская, 5, 17, 18, 20, 26; ул. Краснофлотская, 11, 11/1, 11/2, 15, 17, 18, 19; ул. Куйбышева, 47, 49, 51, 51/2, 53а, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 68/1; ул. Механошина, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17/129, 18, 20, 27; ул. Попова, 58, 58б; ул. Революции, 58, 58а, 60, 60/1, 62, 62а, 64; ул. Пушкина, 96; ул. Глеба Успенского, 6, 13, 15а; шоссе Космонавтов, 13, 49, 51, 53, 55, 55а, 57; ул. Парижской коммуны, 49; ул. Овчинникова, 11, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 29а, 29б, 33а, 35а; ул. Челюскинцев, 2а, 2б, 4, 4/1, 7; ул. Связистов, 18, 20, 24, 26; ул. Мильчакова, 4, 6, 10, 14, 18; ул. Кисловодская, 15; ул. Связистов, 11, 22.
Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании http://www.tplusgroup.ru/org/perm/ в разделе «Клиентам/Гидравлические испытания». Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.
«В период летних ремонтов напоминаем горожанам о необходимости быть особенно внимательными возле тепловых сетей. Не приближайтесь к местам проведения работ, не проезжайте на автомобиле через разливы воды. Родителям и учителям рекомендуется напомнить детям: опасно играть там, где идут работы по «опрессовке» теплосетей! Соблюдение таких правил поможет вам сохранить жизнь и здоровье», – отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Владислав Маслов.
В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.
© «Вечерние ведомости»
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