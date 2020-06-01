Отменена часть рейсов из пермского аэропорта на ближайшие дни

17:16 | 3.06.2020

Как сообщили в пермском аэропорту, в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией произошли временные изменения в авиасообщении из «Большого Савино».



Авиакомпания «Red Wings» отменила следующие рейсы: ИН-805/806 Сочи - Пермь - Сочи 6, 9, 11 июня; ИН-705/706 Симферополь - Пермь - Симферополь 7 июня.



Авиакомпания «Северный ветер» отменила рейс N4-116/115 Симферополь - Пермь - Симферополь на 5, 12, 19, 26 июня.



Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы СУ-1394/95 Шереметьево - Пермь - Шереметьево на 4 июня, СУ-1200/1201 Шереметьево - Пермь - Шереметьево на 4 июня.



Авиакомпания «Россия» отменила рейс ФВ-6583/82 Санкт-Петербург - Пермь - Санкт-Петербург на 5 июня.



Авиакомпания «ЮТэйр» отменила рейс ЮТ-109/110 Пермь - Уфа - Пермь на 3 июня, 10 июня и по средам в рамках летнего расписания.

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